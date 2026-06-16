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التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة بداية من يوم الخميس 18 جوان 2026

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Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 22:01 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا(الدورة الرئيسية لسنة 2026)، الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة(SMS)، التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الخميس 18 جوان الحالي على الساعة العاشرة صباحا.
 
وأضافت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا، ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية.

 
وأكدت الوزارة أنه ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان الباكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من ثمانية أرقام. وأشارت إلى أن المسجلين بهذه الخدمة يتلقون إرسالية (SMS) تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان(القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد) وذلك قبل الإعلان الرسمي على النتائج.
 

كما أشارت وزارة التربية إلى أنها توفر خدمة نشر نتائج الامتحان بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال(SMS)، وذلك بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال ل"اتصالات تونس" و"أريدو" و"أورونج" بسعر إجمالي قدره 950 مليم.
 
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