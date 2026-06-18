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تحويل حركة المرور في اتجاه وسط المدينة وباب عليوة بداية من 20 جوان 2026(وزارة التجهيز)

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 22:06 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أفادت وزارة التجهيز والإسكان، أنه سيتم بداية من الساعة العاشرة من يوم السبت 20 جوان الحالي، تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة (الطريق الجهوية رقم 22)، وإنجاز المرحلة الثالثة منه.
 
ودعت الوزارة في بلاغ مروري لها مساء اليوم الخميس، القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة - المطار - بنزرت، إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية (الطريق الجهوية رقم 22).

 
كما يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لاكانيا - باب عليوة، ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا، وفق ذات البلاغ.
 

ودعت وزارة التجهيز، مستعملي هذه الطريق الى الانتباه للعلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق والتخفيض من السرعة.
 
 
 
 
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