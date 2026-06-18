السجن 10 أشهر "سرسي" لأستاذة تعليم ثانوي روّجت مزاعم تسريب امتحان الفلسفة في الباكالوريا

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قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ابتدائيا حضوريا بالسجن مدة عشرة أشهر مع الاسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق استاذة تعليم ثانوي روجت لتسريب امتحان مادة الفلسفة بالباكالوريا.



وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت احالة استاذة تعليم ثانوي على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتها على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة التربية اثر ترويجها تسجيل فيديو اول ايام امتحان البكالوريا وادعت في فحواه تسريب امتحان مادة الفلسفة.