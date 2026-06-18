سويسرا تكتسح البوسنة والهرسك برباعية

حقق منتخب سويسرا فوزاً ثميناً على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس بملعب لوس انجلس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لنهائيات كاس العالم 2026.واقترب المنتخب السويسري بفضل هذا الانتصار من حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من النهائيات.وجاءت أهداف اللقاء عبر يوهان مانزامبي في الدقيقتين 74 و90، وروبن فارغاس في الدقيقة 84، وغرانيت تشاكا من ركلة جزاء في الدقيقة 90+7، فيما سجل إرمن مهميتش هدف البوسنة الوحيد في الدقيقة 90+3.ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى أربع نقاط، بعد التعادل مع قطر 1-1، ليضع قدماً في الدور القادم قبل الجولة الثالثة، في حين تجمد رصيد منتخب البوسنة والهرسك عند نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة الأولى مع كندا 1-1.