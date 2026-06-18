قرار قضائي في حق خالد الكريشي سليم شيبوب مبروك كرشيد وسهام بن سدرين

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أجلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح اليوم النظر في قضيتَيْن مرفوعتيْن ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها سهام بن سدرين ومتّهمين آخرين من بينهم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق مبروك كرشيد وخالد الكريشي العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة ،ورجل الأعمال سليم شيبوب إلى جلسة 25 جوان كتأجيل نهائي .



وتعلقت القضيتين المرفوعتين ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ومحام ورجل الأعمال سليم شيبوب و وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد و رجل الأعمال عبد المجيد بودن، بتقارير صلح وأعمال تابعة لهيئة الحقيقة والكرامة وقضية البنك الفرنسي التونسي. وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث