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سفير تونس بباريس: موسم العودة ينطلق بإجراءات تيسيرية جديدة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 12:20 قراءة: 1 د, 14 ث
      
اعتبر سفير تونس بباريس، ضياء خالد، أنّ التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بشكل مباشر في المجهود الوطني للتنمية من خلال استثماراتهم وتحويلاتهم المالية. كما اعتبر أنّ نجاحاتهم في مختلف المجالات لها دور مهم في تمثيل تونس في الخارج.

جاء تصريح خالد في إطار افتتاح الموسم الصيفي لعودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى تونس على متن باخرة "تانيت" التابعة للشركة التونسية للملاحة، الخميس، والإعلان عن انطلاق أولى رحلات العودة وسط جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف السفر والخدمات المقدمة للجالية.


وأوضح سفير تونس بباريس أن الاستعدادات لموسم العودة انطلقت منذ أشهر، وشملت تنفيذ عدد من التدابير التي تم الإعلان عنها خلال المجلس الوزاري المنعقد أواخر أفريل 2026، فيما تتواصل الجهود لاستكمال إجراءات أخرى.


ومن أبرز الخدمات الجديدة، التي تم إطلاقها هذا الموسم، الشروع في إنجاز جوازات السفر على متن الباخرة مع احترام مختلف الإجراءات والضوابط الأمنية، وهي خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات من المواطنين وتيسير معاملاتهم.

كما أشاد بمساهمة مختلف الهياكل والمؤسسات المتدخلة في إنجاح موسم العودة ومن بينها وزارات الداخلية والمالية والنقل والشؤون الاجتماعية والشؤون الخارجية، إضافة إلى ديوان التونسيين بالخارج والشركة التونسية للملاحة.

وأشار إلى أن مؤشرات الإقبال على السفر والحجوزات المسجلة إلى حد الآن تشهد ارتفاعا ملحوظا، وهو ما يعزز التوقعات بتسجيل موسم صيفي ممتاز على مستوى عدد الوافدين إلى تونس.

وفي رسالة وجهها إلى أفراد الجالية ولا سيما المقيمين بفرنسا، أكد السفير أن الدولة تعمل على تحسين الخدمات الموجهة للتونسيين بالخارج من خلال تكثيف جهود الرقمنة وتقريب الخدمات الإدارية منهم، وذلك من أجل المساهمة في تسهيل إقامتهم ببلدان الاعتماد وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.
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