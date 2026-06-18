في قضيتي فساد مالي: تأجبل محاكمة شقيقة زوجة الرئيس السابق

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم ، تأجيل محاكمة جليلة الطرابلسي (شقيقة ليلى الطرابلسي) في قضيتي فساد مالي واختلاس أموال عمومية إلى جلسة يوم 17 سبتمبر 2026.وجاء قرار التأجيل استجابةً لطلب لسان الدفاع، وذلك لانتظار مآل الطعن المقدم في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتها على الدائرة الجنائية.يُذكر أن القضاء التونسي قد أصدر سابقاً أحكاماً غيابية حيث قضت المحكمة بسجنها 4 سنوات في قضايا تتعلق بتبييض الأموال ومخالفة قانون الصرف، بالإضافة إلى أحكام سابقة بسجنها 6 سنوات في قضايا فساد مالي.