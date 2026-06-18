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الاطاحة بلصي المنازل بالنصر والمنازه

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 12:04 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تمكن أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة من الاطاحة بشابين تورطا في ترويع سكان النصر والمنازه بالسرقات من داخل عدة منازل حيث تم حجز جزء هام من المسروق واعادته الى أصحابه.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأنه وفي اطار التصدي لمختلف المظاهر الاجرامية والسرقات بمختلف أنواعها، تمكن أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة من ضبط شابين بصدد محاولة سرقة دراجة نارية، وقبلها تمكنا من السرقة من داخل احد المنازل بحي النصر حيث استوليا على جهاز تلفاز واغراض مختلفة.

وبالتحري مع المظنون فيهما تبين تورطهما قبل ايام قليلة في السطو على أربعة منازل بحي النصر والمنازه واستوليا من داخلها على عدة ادباش وتجهيزات وأغراض مختلفة، حيث أمكن لأعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة حجز جزء هام من المسروقات والشروع في إعادتها إلى أصحابها،فيما تقرر الاحتفاظ بالمظنون فيهما على ذمة البحث.
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