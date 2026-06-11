نحو امضاء اتفاقية شراكة وتعاون بين الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة والشبكة التونسية للوداديات

اتفقت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والشبكة التونسية للوداديات، على إمضاء اتفاقية تعاون وشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين وكالات الأسفار والوداديات وإرساء إطار مهني ينظم العلاقة بين الطرفين ويضمن جودة الخدمات المقدمةوجاء هذا الاتفاق خلال جلسة عمل، انعقدت مؤخرا، وجمعت رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة محمد علي التومي، ورئيس الشبكة التونسية للوداديات منير الغربي، ونائب رئيس الشبكة المكلف بالعلاقة مع الهياكل شوشان الشيبانيوتهدف الاتفاقية المرتقبة إلى اعتماد وكالات الأسفار المنخرطة بالجامعة كشركاء مهنيين للوداديات، بما يتيح لهذه الأخيرة التعامل مع مؤسسات سياحية منظمة وخاضعة للتراتيب القانونية الجاري بها العملكما تنص الاتفاقية على الالتزام بميثاق أخلاقي ومهني يحدد حقوق وواجبات مختلف الأطراف إلى جانب إرساء آليات للوساطة والمتابعة في حال حدوث أي إشكال، بما يحفظ مصالح المتعاملين ويعزز الثقة في الخدمات السياحية المقدمةوأكد الطرفان، وفق ما أفادت به الجامعة، أن هذه الشراكة من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين وكالات الأسفار ومختلف الهياكل الاجتماعية والمهنية وأن تسهم في تطوير النشاط السياحي وخلق فرص أعمال جديدة لفائدة الوكالات المنخرطةكما تم خلال اللقاء التطرق إلى مشاركة الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة في الملتقى الوطني السابع للشبكة التونسية للوداديات، الذي تحتضنه مدينة سوسة يومي 13 و14 جوان 2026 تحت شعار " التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالوداديات وآثاره على منظومة التصرف وجودة الخدمات "، حيث ستعمل الجامعة على التعريف بدورها في تنظيم القطاع والتوعية بأهمية التعامل مع وكالات الأسفار القانونية والمرخص لها