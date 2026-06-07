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ملتقى ستوكهولم - مروى بوزياني تفوز بسباق 3000م موانع وتحطم رقم الملتقى

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Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 18:35 قراءة: 0 د, 18 ث
      
فازت العداءة التونسية مروى بوزياني اليوم الاحد بسباق 3000م موانع في ملتقى ستوكهولم المندرج ضمن الدوري الماسي لالعاب القوى.
وقطعت بوزياني المسافة في 8د و59ث و28 بالمائة محطمة بالمناسبة الرقم القياسي للملتقى (الرقم السابق كان بحوزة الكينية هايفين كيانغ 9د و04ث و34).
وتقدمت بوزياني على كل من البريطانية اليز تورنار (9د و11ث و01) والامريكية غابريال جينينغز (9د و12ث و02).
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