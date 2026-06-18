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وزير التربية يتابع بولاية الكاف سير الامتحانات الوطنية وعدد من المشاريع التربوية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 13:18 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أدى وزير التربية، زيارة عمل اليوم الخميس، إلى ولاية الكاف، للاطلاع على سير الامتحانات الوطنية ومتابعة عدد من المشاريع التربوية بالجهة.

واستهل الوزير زيارته من معهد الكاف، الذي يحتضن مركز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، حيث اشرف على موكب تحية العلم وتابع ظروف إجراء الامتحانات، وفق بلاغ للوزارة.


وقد انطلقت، اليوم اختبارات الكتابي لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام (النوفيام) والتقني بمشاركة 32 ألفا و35 مترشحا موزعين على 250 مركزا للامتحان بمختلف ولايات الجمهورية.


ويجتاز الاختبار 540 تلميذا في ولاية الكاف موزعين على 9 مراكز.

وتتصدر ولاية بن عروس قائمة المندوبيات الجهوية من حيث عدد المترشحين بـ2388 مترشحا، تليها ولاية نابل بـ2325 مترشحا، ثم سوسة بـ2180 مترشحا والمنستير بـ2126 مترشحا.

كما سجلت ولايات تونس 1 وأريانة أكثر من 1800 مترشح لكل منهما.
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