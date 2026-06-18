الطاقة الأولية: تفاقم العجز الطاقي بـ13% إلى موفى أفريل 2026

أظهر ميزان الطاقة الأولية إلى موفى أفريل 2026 عجزا قدره، مسجلا ارتفاعا بنسبةمقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك باحتساب الأتاوة على الغاز الجزائري، وفق التقرير الدوري حول الوضع الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.وتراجعت، التي تعكس مدى تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، إلىموفى أفريل 2026 مقابلخلال الفترة نفسها من سنة 2025. كما انخفضت هذه النسبة إلىعند استثناء الأتاوة على الغاز الطبيعي، مقابلقبل سنة.وبلغت موارد الطاقة الأولية نحومع نهاية أفريل 2026، متراجعة بنسبةمقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو ما أرجعه المرصد أساسا إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.ورغم هذا التراجع، ما تزال موارد الطاقة الأولية تعتمد بدرجة كبيرة على الإنتاج الوطني من النفط والغاز، اللذين يمثلان معامن إجمالي الموارد المتاحة.وفي ما يتعلق بالطاقات المتجددة، أشار التقرير إلى أن مساهمة الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة، سواء عبر الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو عبر المنتجين الخواص والإنتاج الذاتي، لا تزال محدودة، إذ لا تتجاوزمن إجمالي موارد الطاقة الأولية.كما سجلت الأتاوة على الغاز الجزائري تراجعا بنسبةإلى موفى أفريل 2026.وفي المقابل، ارتفعبنسبةمقارنة بأفريل 2025، مدفوعا بزيادة مماثلة في استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية. كما شهد إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة نموا لافتا بلغخلال الفترة ذاتها.