中国媒体代表团访问突尼斯，旨在针对中国旅游市场开展推广活动

一支中国媒体和记者代表团于2026年6月12日至19日访问突尼斯，这是突尼斯国家旅游局驻华办事处为一家专注于酒店和旅游目的地推广的领先中国传媒集团组织的宣传考察之旅。代表团成员包括一位在中国数字平台上极具影响力的知名女性网红，她专注于生活方式和家庭旅行内容，在中国社交媒体上拥有广泛粉丝。此次访问是突尼斯旅游部和国家旅游局战略的一部分，旨在实现旅游市场多元化，增强突尼斯旅游目的地在中国的知名度，尤其是在家庭旅游领域——中国游客对此类旅游的兴趣日益增长。此次推广之旅使代表团成员能够发现突尼斯旅游产品的各个组成部分，通过制作和发布数字内容及视频，记录当地生活方式，展示突尼斯文明的丰富性及其文化、历史和自然景点的多样性。鉴于代表团成员在数字平台上的活跃度极高，这些推广材料预计将获得广泛关注——这些平台在中国和全球范围内吸引数千万观众，而中国游客在选择旅游目的地时越来越依赖数字内容和真实体验分享。此项举措尤为重要，因为夏季假期和"黄金周"即将来临，这是中国游客出境旅游的旺季之一。这使得本次访问成为一个重要的推广契机，有助于巩固突尼斯作为适合寻求融合文化、遗产、海滩旅游和突尼斯热情好客的纯正体验的家庭目的地的定位。访问行程包括多个地区和城市的旅游和文化站点，如突尼斯市、纳布尔、哈马马特、凯鲁万、杰姆和苏塞，使嘉宾们有机会参观考古和历史遗址、文化和遗产地标，并了解突尼斯各地区丰富的古城和传统集市特色。访问还包括了解酒店和民宿设施、文化和娱乐活动、海滩体验以及面向家庭的互动项目，同时体验突尼斯生活方式，探索当地烹饪艺术、手工艺品和突尼斯人引以为豪的好客之道。预计此行将通过文章、报道、视频和互动内容，在微信、微博、抖音和小红书等中国主要数字平台上为突尼斯目的地提供广泛的媒体报道，从而支持突尼斯的形象，增强其对中国家庭的吸引力，并刺激未来旅游季节对该目的地的需求。旅游业界人士认为，进一步开发中国市场仍与改善两国之间的航空连接密切相关，目前突尼斯与北京之间没有直飞航班，迫使中国游客通过中东、土耳其或埃及的中转目的地出行。开通直飞航班将为旅游流动提供额外支持，并鼓励更多中国游客涌入。中国游客以对文化和探险旅游感兴趣而闻名，同时也热衷于购买高品质的传统产品，如陶瓷、地毯、皮革制品和传统珠宝，此外还有突尼斯的橄榄油和椰枣。突尼斯国家旅游局驻中华人民共和国代表处主任阿努瓦尔·什塔维曾提到，突尼斯参加2026年5月26日至28日举办的上海国际旅游交易会，使突方得以与旅行社、旅游运营机构、数字平台及中国合作伙伴举行专业会晤，以发展合作和加强职业关系。他指出，中国市场对突尼斯旅游业的重要性日益增加，因为中国游客对文化和健康旅游的兴趣不断增长。他强调，突尼斯拥有许多支持其吸引该市场的能力的优势，包括免签证政策和其位于"一带一路"倡议框架内。根据什塔维提供的数据，突尼斯在2025年接待了约2.8万名中国游客，比2024年增长了19.3%，而2026年第一季度中国游客人数增长了8.7%，这反映出这个对突尼斯目的地而言前景广阔的市场持续保持增长态势。