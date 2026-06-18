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تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام بنسبة 7 بالمائة إلى موفى أفريل 2026

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 17:39 قراءة: 0 د, 37 ث
      
بلغ الإنتاج الوطني من النفط الخام 393 كيلوطن إلى موفى أفريل 2026، مسجلا انخفاضا بنسبة 7 بالمائة مقارنةً بالفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما ورد في تقرير الوضع الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

وتحوّل بذلك المعدل اليومي للإنتاج من 27،33 ألف برميل يوميا موفى أفريل 2025، إلى 25،39 ألف برميل يوميا موفى أفريل 2026.


وشمل هذا التراجع معظم الحقول النفطية، وخاصة حقل عشتروت (64 بالمائة)، والزاوية (و100 بالمائة)، والغريب (44 بالمائة)، والفرانيق/باقال/الطرفا (50 بالمائة)، وآدم (11بالمائة)، والبرمة (3 بالمائة) وحلق المنزل (2 بالمائة).


في المقابل، سجلت بعض الحقول تحسنا في الإنتاج، وهي سيدي مرزوق (92 بالمائة)، وسرسينة (11بالمائة)، والشرقي (73بالمائة) ونوارة (13بالمائة).

ووفق للمرصد، فإن امتيازات الشروق ودرّة وعناقيد شرقي وجنان وبنفسج الجنوب، متوقفة منذ 23 سبتمبر 2025 بسبب أشغال صيانة.
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