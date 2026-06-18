إصدار 20 بطاقة ايداع بالسجن ضد أعضاء الشبكتين الاجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور (مصدر قضائي)

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ، اليوم الخميس، 20 بطاقة ايداع بالسجن في حق اعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العمومية بالقطب ، وبناء على محضر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني المتعلق بتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين ناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، أذنت بفتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بقطب مكافحة الارهاب من اجل جرائم ارهابية وجرائم المخدرات وغسيل الاموال المرتبط بجرائم ارهابية وجرائم حق عام أخرى.وأكد المصدر أن قاضي التحقيق وبعد استنطاق المحتفظ بهم أصدر 20 بطاقة ايداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الاجراميتين المذكورتين من بينهم كريم اللطيف ( صاحب ملهى ليلي بالضاحية الشمالية بالعاصمة ) ، مع مواصلة الأعمال الاستقرائية لتفكيك باقي تفرعات ونشاطات الشبكتين وجلب المتهمين المحالين بحالة فرار.وكانت وزارة الداخلية ، أفادت في بلاغ أصدرته صباح اليوم، بأن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، تمكنت من كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين تنشطان في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور.وتندرج هذه العملية، وفق البلاغ ، في إطار معاضدة المجهودات الوطنية لمكافحة الجرائم المنظمة وإحباط المخططات التخريبية التي من شأنها المساس بأمن تونس واستقرارها، وقد تم تنفيذها إثر عمل استعلامي ومتابعة فنية وميدانية عالية الدقة وبالتنسيق مع مختلف إدارات الاختصاص.وأضافت أنه بمباشرة الأبحاث في القضية بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية، تم التمكن من ضبط وإيقاف أغلب متزعّمي وعناصر الشبكتين الإجراميتين المذكورتين، والبالغ عددهم 25 شخصا ، و حجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة داخل البلاد وخارجها، إلى جانب كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة، مشيرة إلى أن الأبحاث لا تزال جارية .