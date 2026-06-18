JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:35 Tunis

وزير الشباب والرياضة يشرف على افتتاح المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a344a95da74a0.05911658_ljpqmehofkgin.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 20:38 قراءة: 2 د, 15 ث
      
أشرف وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي صباح اليوم الخميس على الافتتاح الرسمي لأشغال المنتدى الوطني حول "الشباب والتحوّل الرقمي : استراتيجيّات استباقية لمواجهة التحدّيات السيبرنيّة والتطرّف العنيف" تحت شعار : "نحو وعي وطني مشترك" الذي ينظمه المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنيّة واللّجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

ويهدف هذا المنتدى الذي تواصل على امتداد يومي 17 و18 جوان الجاري إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية وتطوير المقاربات الوقائية والإستباقية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب دعم الوعي المجتمعي بالتحديات الناجمة عن التحوّل الرقمي.


وأكد الوزير بالمناسبة أن هذا المنتدى يندرج في اطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الثلاث التي تتقاطع فيما بينها وهي الاستراتيجية الوطنية للشباب أفق 2035 لوقاية الشباب من السلوكيّات المحفوفة بالمخاطر والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني 2020-2025 للتوقي من التهديدات السيبرنية وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2023-2027
وثمن المورالي الشراكة الفاعلة بين المرصد الوطني للشباب والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وكل الهياكل المتداخلة لانجاح هذا المنتدى بهدف بلورة رؤية وطنية استباقية متعددة الابعاد لحماية اليافعين والشباب من التهديدات في الفضاء السيبرني خاصة امام ما يشهده العالم من تحولات وتحديات رقمية متسارعة اثرت بشكل غير مسبوق على أنماط التفكير والتواصل والسلوك المجتمعي.

وأبرز ان الوزارة تحرص على ان توفر المؤسسات الشبابية منصات آمنة للحوار والتفاعل والتواصل مع مختلف الفئات الشبابية واستحداث عديد البرامج التي تهدف الى تعزيز التربية على وسائل الاعلام وصناعة خطاب بديل ومحتويات رقمية إيجابية تكرس قيم الاعتدال والتسامح والمواطنة من اجل بناء المناعة السيبرنية وتحقيق السلامة المعلوماتية وحسن توظيف واستغلال الطاقات والابداعات الشبابية المتميزة في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الرقمي . 
كما تولى في ختام الجلسة الافتتاحية تكريم عدد من الشباب الفائز في المسابقة الوطنية للتمارين السيبرنية التي تواصلت منافساتها على امتداد 17 ساعة دون توقف بمشاركة عدد من الشباب من التلاميذ والطلبة المتميزين في المجال من المنتمين للمؤسسات الشبابية في مختلف الجهات.
من جهتها اكدت نائلة الفقيه رئيسة اللجنة الوطنية لمقاومة الإرهاب ان هذا المنتدى هو فرصة للتعاون من اجل تعميق النقاش حول التحديات والفرص التي يفرضها الفضاء الرقمي على الشباب والمجتمع ككل وهو ما يتطلب العمل وفق مقاربات تربوية وتقنية وأمنية شاملة وتعزيز رؤية وطنية مشتركة بين كل المتدخلين لمجابهة التهديدات الرقمية وحماية المجتمع وخاصة الفئات الشبابية واليافعة بما يجسد الدور المحوري للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الدعم وتطوير المقاربات في مجال الامن السيبرني. 
ومن جانبه اعتبر ياسين جميل مدير عام الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية ان هذا المنتدى هو مناسبة لتشخيص المخاطر والحدّ من التهديدات السيبرنية التي من شأنها ان تهدد الشباب وتمس من معطياتهم الشخصية والوقوف على جملة من التوصيات العملية لحمايتهم وحسن توظيف قدراتهم في عالم التحول الرقمي. 
 وتضمن برنامج المنتدى عدة مداخلات حول "واقع التهديدات السيبرنية : التحديات وسبل الوقاية" و"التهديدات الإرهابية في الفضاء الرقمي" و"الشباب والعالم الرقمي : نماذج من التجارب الناجحة " و"العملة الافتراضية والمخاطر المالية" و"البرامج التربوية والمنصات الرقمية" .
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331408

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Tch - Rsa | | beIN Sports
 WC 2026  20:00 Swi - Bos | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Can - Qat | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Mex - Kor | beIN Sports

كل الأخبار...

21:35 - تونس تشارك في الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
21:23 - السجن 10 أشهر "سرسي" لأستاذة تعليم ثانوي روّجت مزاعم تسريب امتحان الفلسفة في الباكالوريا
21:21 - معرض فوتوغرافي جماعي يوثق الذاكرة والانتماء من خلال تجارب فنانات من المنطقة العربية
21:14 - إقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم ومتهمين أخرين
21:12 - الدورة الأولى من تظاهرة "كرنفال الفنون" من 19 إلى 21 جوان 2026 بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة
21:07 - الاتحاد الايفواري لكرة القدم يعلن حصول واهي على تأشيرة السفر إلى كندا
20:55 - نابل: انطلاق أشغال تعبيد الطريق الجهوية 44 الرابطة بين قربة وبني خلاد
20:38 - وزير الشباب والرياضة يشرف على افتتاح المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي
20:24 - شركة فسفاط قفصة: خطة لرفع الإنتاج إلى 9.4 ملايين طن بحلول 2035 وسط تحديات مالية وهيكلية
19:40 - انتخاب سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 جوان 2026 | 3 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:43
16:12
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet31°
26° Babnet
الــرياح:
2.98 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
35°-22
37°-23
35°-24
35°-25
  • Avoirs en devises 25056,8
  • (18/06)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39530 DT
  • (18/06)
  • 1 $ = 2,92644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/06)     1226,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/06)   29028 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>