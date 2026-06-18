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الدورة الأولى من تظاهرة "كرنفال الفنون" من 19 إلى 21 جوان 2026 بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 21:12 قراءة: 1 د, 3 ث
      
تنظم دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة من 19 إلى 21 جوان 2026 الدورة الأولى من تظاهرة "كرنفال الفنون"، وهي تظاهرة موجهة للأطفال واليافعين تضم في برنامجها عروضا تنشيطية وفرجوية ومسرحية وورشات فنية تكوينية وثقافية متنوعة.

هذه التظاهرة التي ستستهلّ يوم غد الجمعة بكرنفال تنشيطي بشارع الحبيب بورقيبة، ينطلق على الساعة الخامسة مساء، تقدم للأطفال خلال العطلة الصيفية فرصة المشاركة في ورشات توعوية وفنية وإدماجية. وتتوجه هذه الورشات أساسا للأطفال واليافعين انطلاقا من سن التسع سنوات وهي مفتوحة أمام كل من يرغب في المشاركة، وذلك حسب ما صرحت به مديرة دار الثقافة ابن رشيق هالة حداد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات".

وأشارت الحداد بالمناسبة، إلى أن برنامج التظاهرة يضم عروضا من عديد الجهات من تونس وذلك حرصا على أن ينفتح الأطفال على تجارب مسرحية مختلفة، مبينة أنه تم تحديد سعر تذاكر العروض ب3 دينارات.
ويضم برنامج التظاهرة خمسة عروض مسرحية وهي "حماة الرض" نص وإخراج ضياء منصوري ، و "تضامن وتكاتف" نص وإخراج عادل رابح و "سحر الريشة" دراماتورجيا واخراج الياس اسماعيل و"باب الحكايات" نص اسمهان الفرجاني وإخراج يسرى القصباوي ومسرحية "الصائغ الأمين" سينوغرافيا وإخراج جمال العروي.
ويضم البرنامج ورشات تكوينية في عديد المجالات من بينها ورشة "عروسة الرسكلة" تحت إشراف الفنان ياسر بشر، وورشة "مسرح الادماج " تحت إشراف الفنان خالد بوزيد، وورشة "الجسد يتكلم " تأطير الفنان زين العبيدي.
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