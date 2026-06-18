معرض فوتوغرافي جماعي يوثق الذاكرة والانتماء من خلال تجارب فنانات من المنطقة العربية

يحتضن مركز الفنون (B7L9) بضاحية بحر الأزرق الشمالية بتونس، من 26 جوان إلى 12 جويلية 2026، معرضا جماعيا للتصوير الفوتوغرافي الوثائقي بعنوان "حيث تتجسد الذاكرة" (Where Memory Takes Place)، يضم أعمال خمس فنانات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ومن المقرر أن يفتتح المعرض يوم الجمعة 26 جوان الجاري على الساعة السادسة مساء بمقر المركز، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مركز الفنون المعاصرة تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نسخة منه اليوم الخميس.ويأتي هذا المعرض تحت إشراف المصورة والمربية اليمنية-الهولندية ثناء فاروق، ويستكشف قضايا الذاكرة والانتماء والفقدان وعلاقة المرأة بالفضاءات التي تعيش فيها، من خلال أعمال فوتوغرافية توثق تجارب شخصية وجماعية متقاطعة.ويشارك في هذا الحدث كل من الفنانات أمل المتوكل من المغرب، وأميرة النعال من ليبيا، ولميس كوجان من سوريا، ورولا خياط من لبنان، وسيرين باروني من تونس.ويندرج المعرض ضمن مبادرة "عدستها: الصمود والتأمل" (Her Lens: Resilience and Reflection)، وهي برنامج إقليمي للتأطير والمنح المخصصة لدعم الإنتاج الفني تشرف عليه مؤسسة "كانديد".ويحظى هذا البرنامج بدعم من وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية، بالشراكة مع مؤسسة كامل الأزعر، المؤسسة لمركز الفنون B7L9.