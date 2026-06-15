أنباء عن إقالة صبري اللموشي مدرب منتخب تونس بعد الهزيمة المذلة أمام السويد في المونديال

فرانس 24 -

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم الاثنين إقالة المدرب صبري اللموشي من مهامه بعد خسارة مذلة لنسور قرطاج أمام السويد 5-1 في بداية مغامرتها في كأس العالم 2026 بمدينة مونتيري المكسيكية.وكشفت تقارير إعلامية في تونس على أن مدير الكرة في الاتحاد التونسي منذر الكبير سيتولى المهمة مؤقتا على رأس نسور قرطاج لخوض المباراتين المتبقيتين في المونديال أمام اليابان وهولندا.وحمل الشارع الرياضي في تونس مسؤولية المردود المهزوز للنسور للمدرب خاصة بعد أن جاء الإنذار المبكر بهزيمة أخرى مذلة أمام بلجيكا قبل المونديال في مباراة ودية، لكن الأمر لم يتغير في الرسميات.وتولى اللموشي تدريب تونس في فيفري الماضي بعد إقالة سامي الطرابلسي إثر الخروج من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.