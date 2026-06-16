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القنوات الناقلة وموعد مباراة الجزائر والأرجنتين في مونديال 2026

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Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 09:55 قراءة: 1 د, 24 ث
      
تتجه أنظار عشاق كرة القدم فجر الأربعاء إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين المنتخب الجزائري ونظيره الأرجنتيني، في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويدخل منتخب الأرجنتين المباراة بصفته حامل لقب النسخة الماضية وأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، في حين يعول منتخب الجزائر على طموح لاعبيه وخبرة نجومه لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في بداية مشواره المونديالي.


موعد مباراة الجزائر والأرجنتين

تقام المباراة على أرضية ملعب أروهيد بمدينة كانساس سيتي الأمريكية.


وتنطلق المواجهة في التوقيتات التالية:

* 02:00 فجرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب
* 04:00 فجرا بتوقيت السعودية ومصر وقطر
* 20:00 مساء بتوقيت كانساس سيتي الأمريكية

القنوات الناقلة للمباراة

ستنقل المباراة مباشرة عبر:

* beIN SPORTS MAX
* القنوات الرسمية المالكة لحقوق بث كأس العالم 2026 في المنطقة العربية

كما ستوفر العديد من المنصات الرياضية تغطية مباشرة لمجريات اللقاء لحظة بلحظة.

مواجهة تاريخية

تحمل المباراة طابعا خاصا، إذ تعد أول مواجهة بين المنتخبين في تاريخ نهائيات كأس العالم.

ورغم التاريخ العريق للمنتخبين، لم يسبق للجزائر والأرجنتين أن التقيا في أي مباراة رسمية ضمن البطولات الكبرى، ما يمنح هذا الموعد بعدا تاريخيا إضافيا.

وكان اللقاء الوحيد الذي جمع المنتخبين وديا يوم 5 جوان 2007 على ملعب كامب نو بمدينة برشلونة الإسبانية، وانتهى بفوز الأرجنتين بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة شهدت سبعة أهداف كاملة، وشكلت حينها محطة تحضيرية للمنتخب الأرجنتيني قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا.

طموح جزائري أمام حامل اللقب

ويسعى منتخب "محاربي الصحراء" إلى تحقيق مفاجأة مدوية أمام بطل العالم، خاصة أن نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية قد تعزز حظوظه بشكل كبير في سباق التأهل إلى الدور المقبل، بينما يتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى تأكيد مكانته كأحد أبرز المرشحين للحفاظ على لقبه العالمي.
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