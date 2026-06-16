القنوات الناقلة وموعد مباراة الجزائر والأرجنتين في مونديال 2026

موعد مباراة الجزائر والأرجنتين



القنوات الناقلة للمباراة



مواجهة تاريخية



طموح جزائري أمام حامل اللقب



تتجه أنظار عشاق كرة القدم فجر الأربعاء إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بينونظيره، في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن منافساتمنالمقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.ويدخلالمباراة بصفته حامل لقب النسخة الماضية وأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، في حين يعولعلى طموح لاعبيه وخبرة نجومه لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في بداية مشواره المونديالي.تقام المباراة على أرضيةبمدينةوتنطلق المواجهة في التوقيتات التالية:بتوقيت تونس والجزائر والمغرببتوقيت السعودية ومصر وقطربتوقيت كانساس سيتي الأمريكيةستنقل المباراة مباشرة عبر:* القنوات الرسمية المالكة لحقوق بثفي المنطقة العربيةكما ستوفر العديد من المنصات الرياضية تغطية مباشرة لمجريات اللقاء لحظة بلحظة.تحمل المباراة طابعا خاصا، إذ تعد أول مواجهة بين المنتخبين في تاريخورغم التاريخ العريق للمنتخبين، لم يسبق للجزائر والأرجنتين أن التقيا في أي مباراة رسمية ضمن البطولات الكبرى، ما يمنح هذا الموعد بعدا تاريخيا إضافيا.وكان اللقاء الوحيد الذي جمع المنتخبين وديا يومعلى ملعببمدينة برشلونة الإسبانية، وانتهى بفوز الأرجنتين بنتيجةفي مباراة مثيرة شهدت سبعة أهداف كاملة، وشكلت حينها محطة تحضيرية للمنتخب الأرجنتيني قبل انطلاق بطولةويسعى منتخب "محاربي الصحراء" إلى تحقيق مفاجأة مدوية أمام بطل العالم، خاصة أن نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية قد تعزز حظوظه بشكل كبير في سباق التأهل إلى الدور المقبل، بينما يتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى تأكيد مكانته كأحد أبرز المرشحين للحفاظ على لقبه العالمي.