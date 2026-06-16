صفاقس : عيادات مختصة في الطبّ النفسي الأطفال وصعوبات التعلّم لفائدة تلاميذ جزيرة قرقنة

نظّمت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، ممثلة في مصلحة الصحة المدرسية والجامعية التابعة لإدارة الصحة الوقائية، وبالتعاون مع قسم طبّ نفس الأطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، وبالتنسيق مع الدائرة الصحية بالمستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة عيادات مختصة في الطبّ النفسي للأطفال وصعوبات التعلّم لفائدة تلاميذ جزيرة قرقنةوانتفع بهذه العيادات 50 تلميذاً تمّ توجيههم مسبقاً من قبل فريق الصحة المدرسية والجامعية بقرقنة، حيث أُجريت لهم الفحوصات والتقييمات اللازمة، وتمّ تقديم الإرشادات والتوصيات المناسبة، مع توجيه الحالات التي تستوجب المتابعة إلى مسارات التكفّل المختصوتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز خدمات الصحة النفسية المدرسية ودعم التدخّل المبكر للكشف عن الاضطرابات النفسية وصعوبات التعلّم لدى الأطفالكما تهدف هذه التدخّلات إلى تحسين النتائج الدراسية للتلاميذ،وتعزيز اندماجهم الاجتماعي،وتوفير أفضل الظروف لنموّهم النفسي والمعرفي،فضلا عن ضمان التكفّل المبكر والمتابعة المختصة للحالات التي تستوجب ذلك