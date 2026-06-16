وزارة الصحة: الطبّ عن بُعد يدعم خدمات التصوير الطبي بسبيطلة من ولاية القصرين

انطلق يوم الاثنين بالمستشفى الجهوي بسبيطلة التابعة لولاية القصرين، استغلال آلة السكانار، بالاعتماد على تقنية الطبّ عن بُعد في مجال الأشعة، بما يتيح قراءة الصور الطبية ودعم التشخيص في آجال أسرع وبجودة أفضل.ويمثّل هذا المكسب إضافة مهمّة للمنظومة الصحية بالجهة، إذ يربط التجهيزات الطبية بالكفاءة المختصّة عن بُعد، بما يضمن خدمة فعلية ومسترسلة للمواطنين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة.كما سيساهم في تقريب خدمات التصوير الطبي، وتقليص التنقّل والإحالة، ودعم الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى.