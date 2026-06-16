ترامب قد يسلم كأس العالم 2026 بنفسه إلى المنتخب المتوج باللقب

كشفت تقارير إعلامية أنوافق على طلب الرئيس الأمريكيالمشاركة بشكل مباشر في مراسم تتويج بطل، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.ووفقا للتقارير ذاتها، منح "فيفا" الرئيس الأمريكي حرية اختيار الدور الذي يرغب في أدائه خلال حفل التتويج، سواء من خلالأو البقاء إلى جانب اللاعبين أثناء الاحتفالات الرسمية عقب المباراة النهائية.وتأتي هذه الخطوة في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستضافة الجزء الأكبر من مباريات النسخة المقبلة من كأس العالم، التي ستختتم يومعلى أرضيةبولاية نيوجيرسي.ويُنتظر أن يحضر ترامب المباراة النهائية، فيما أشارت مصادر مقربة من البيت الأبيض إلى أنه يفضل تكرار المشهد الذي أثار جدلا واسعا خلال، عندما بقي إلى جانب قائدأثناء رفع الكأس، في لقطة غير معتادة خلال مراسم التتويج الرسمية.وأثارت تلك الحادثة حينها ردود فعل واسعة بين الجماهير والمتابعين، بين من اعتبرها بروتوكولا استثنائيا ومن رأى أنها خروج عن الأعراف المتبعة في احتفالات التتويج.وفي سياق متصل، كان ترامب قد أثار الجدل مؤخرا بسبب تعليقاته المتعلقة بأسعار تذاكر كأس العالم 2026، معربا عن استغرابه من ارتفاع أسعار بعض المباريات التي تتراوح، بحسب التقارير، بينوقال الرئيس الأمريكي إنه لم يكن على علم بمستويات الأسعار المعتمدة، مضيفا أنه "حتى لو أراد حضور مباراة بين الولايات المتحدة وباراغواي، فلن يكون مستعدا لدفع ألف دولار مقابل تذكرة واحدة".ومن المنتظر أن يحظى الدور الذي سيلعبه ترامب خلال نهائي المونديال باهتمام إعلامي وجماهيري واسع، خاصة إذا شارك بشكل مباشر في تسليم الكأس إلى المنتخب الفائز بأكبر بطولة كروية في العالم.