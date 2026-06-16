ترامب قد يسلم كأس العالم 2026 بنفسه إلى المنتخب المتوج باللقب
كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وافق على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشاركة بشكل مباشر في مراسم تتويج بطل كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ووفقا للتقارير ذاتها، منح "فيفا" الرئيس الأمريكي حرية اختيار الدور الذي يرغب في أدائه خلال حفل التتويج، سواء من خلال تسليم الكأس بنفسه إلى قائد المنتخب الفائز أو البقاء إلى جانب اللاعبين أثناء الاحتفالات الرسمية عقب المباراة النهائية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستضافة الجزء الأكبر من مباريات النسخة المقبلة من كأس العالم، التي ستختتم يوم 19 جويلية 2026 على أرضية ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي.
ويُنتظر أن يحضر ترامب المباراة النهائية، فيما أشارت مصادر مقربة من البيت الأبيض إلى أنه يفضل تكرار المشهد الذي أثار جدلا واسعا خلال نهائي كأس العالم للأندية 2025، عندما بقي إلى جانب قائد تشيلسي أثناء رفع الكأس، في لقطة غير معتادة خلال مراسم التتويج الرسمية.
وأثارت تلك الحادثة حينها ردود فعل واسعة بين الجماهير والمتابعين، بين من اعتبرها بروتوكولا استثنائيا ومن رأى أنها خروج عن الأعراف المتبعة في احتفالات التتويج.
وفي سياق متصل، كان ترامب قد أثار الجدل مؤخرا بسبب تعليقاته المتعلقة بأسعار تذاكر كأس العالم 2026، معربا عن استغرابه من ارتفاع أسعار بعض المباريات التي تتراوح، بحسب التقارير، بين 100 دولار و6370 دولارا.
وقال الرئيس الأمريكي إنه لم يكن على علم بمستويات الأسعار المعتمدة، مضيفا أنه "حتى لو أراد حضور مباراة بين الولايات المتحدة وباراغواي، فلن يكون مستعدا لدفع ألف دولار مقابل تذكرة واحدة".
ومن المنتظر أن يحظى الدور الذي سيلعبه ترامب خلال نهائي المونديال باهتمام إعلامي وجماهيري واسع، خاصة إذا شارك بشكل مباشر في تسليم الكأس إلى المنتخب الفائز بأكبر بطولة كروية في العالم.
ووفقا للتقارير ذاتها، منح "فيفا" الرئيس الأمريكي حرية اختيار الدور الذي يرغب في أدائه خلال حفل التتويج، سواء من خلال تسليم الكأس بنفسه إلى قائد المنتخب الفائز أو البقاء إلى جانب اللاعبين أثناء الاحتفالات الرسمية عقب المباراة النهائية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستضافة الجزء الأكبر من مباريات النسخة المقبلة من كأس العالم، التي ستختتم يوم 19 جويلية 2026 على أرضية ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي.
ويُنتظر أن يحضر ترامب المباراة النهائية، فيما أشارت مصادر مقربة من البيت الأبيض إلى أنه يفضل تكرار المشهد الذي أثار جدلا واسعا خلال نهائي كأس العالم للأندية 2025، عندما بقي إلى جانب قائد تشيلسي أثناء رفع الكأس، في لقطة غير معتادة خلال مراسم التتويج الرسمية.
وأثارت تلك الحادثة حينها ردود فعل واسعة بين الجماهير والمتابعين، بين من اعتبرها بروتوكولا استثنائيا ومن رأى أنها خروج عن الأعراف المتبعة في احتفالات التتويج.
وفي سياق متصل، كان ترامب قد أثار الجدل مؤخرا بسبب تعليقاته المتعلقة بأسعار تذاكر كأس العالم 2026، معربا عن استغرابه من ارتفاع أسعار بعض المباريات التي تتراوح، بحسب التقارير، بين 100 دولار و6370 دولارا.
وقال الرئيس الأمريكي إنه لم يكن على علم بمستويات الأسعار المعتمدة، مضيفا أنه "حتى لو أراد حضور مباراة بين الولايات المتحدة وباراغواي، فلن يكون مستعدا لدفع ألف دولار مقابل تذكرة واحدة".
ومن المنتظر أن يحظى الدور الذي سيلعبه ترامب خلال نهائي المونديال باهتمام إعلامي وجماهيري واسع، خاصة إذا شارك بشكل مباشر في تسليم الكأس إلى المنتخب الفائز بأكبر بطولة كروية في العالم.
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