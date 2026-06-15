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كأس العالم 2026: هدف عكسي يحرم مصر من فوز تاريخي أمام بلجيكا ويمنحها نقطة ثمينة

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Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 22:08 قراءة: 1 د, 36 ث
      
استهل المنتخب المصري مشاركته في كأس العالم 2026 بتعادل ثمين أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات المجموعة السابعة بمدينة سياتل الأمريكية، بعدما كان "الفراعنة" قريبين من تحقيق أول انتصار لهم في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

ونجح إمام عاشور في منح التقدم للمنتخب المصري في الدقيقة 20 بتسديدة قوية ودقيقة من خارج منطقة الجزاء إثر تمريرة مميزة من محمد صلاح، الذي خاض المباراة في يوم احتفاله بعيد ميلاده الرابع والثلاثين وسط أجواء خاصة صنعتها الجماهير المصرية في المدرجات.


وكاد المنتخب المصري أن يعزز تقدمه في أكثر من مناسبة عبر عمر مرموش ومصطفى زيكو، غير أن غياب اللمسة الأخيرة حال دون مضاعفة النتيجة أمام منتخب بلجيكي عانى من صعوبة كبيرة في اختراق الدفاع المصري.


وفي الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب البلجيكي وكاد يدرك التعادل عندما ارتطمت مخالفة نفذها كيفن دي بروين بالقائم في الدقيقة 53، قبل أن يأتي هدف التعادل في الدقيقة 66 بطريقة عكسية بعدما حول المدافع محمد هاني الكرة بالخطأ إلى شباك الحارس مصطفى شوبير تحت ضغط من المهاجم روميلو لوكاكو الذي دخل بديلا قبل لحظات.

ورغم الضغط البلجيكي في الدقائق الأخيرة، تألق الحارس مصطفى شوبير في أكثر من مناسبة وحافظ على التعادل، ليخرج المنتخب المصري بنقطة ثمينة من مواجهة كانت قريبة جدا من أن تشهد تحقيق إنجاز تاريخي.

وشهدت المباراة أيضا حدثا تاريخيا بدخول حمزة عبد الكريم بديلا لمحمد صلاح في الدقيقة 76، ليصبح أصغر لاعب يمثل المنتخب المصري والعرب في نهائيات كأس العالم.

كما أصبح إمام عاشور رابع لاعب يسجل لمصر في تاريخ مشاركاتها المونديالية بعد كل من عبد الرحمن فوزي ومجدي عبد الغني ومحمد صلاح.

وبهذه النتيجة، يحصد المنتخب المصري أول نقطة له في المجموعة السابعة، محافظا على آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.
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