كأس العالم 2026: هدف عكسي يحرم مصر من فوز تاريخي أمام بلجيكا ويمنحها نقطة ثمينة

استهلمشاركته فيبتعادل ثمين أمامبنتيجة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافساتبمدينةالأمريكية، بعدما كان "الفراعنة" قريبين من تحقيق أول انتصار لهم في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.ونجحفي منح التقدم للمنتخب المصري في الدقيقةبتسديدة قوية ودقيقة من خارج منطقة الجزاء إثر تمريرة مميزة من، الذي خاض المباراة في يوم احتفاله بعيد ميلاده الرابع والثلاثين وسط أجواء خاصة صنعتها الجماهير المصرية في المدرجات.وكاد المنتخب المصري أن يعزز تقدمه في أكثر من مناسبة عبر، غير أن غياب اللمسة الأخيرة حال دون مضاعفة النتيجة أمام منتخب بلجيكي عانى من صعوبة كبيرة في اختراق الدفاع المصري.وفي الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب البلجيكي وكاد يدرك التعادل عندما ارتطمت مخالفة نفذهابالقائم في الدقيقة، قبل أن يأتي هدف التعادل في الدقيقةبطريقة عكسية بعدما حول المدافعالكرة بالخطأ إلى شباك الحارستحت ضغط من المهاجمالذي دخل بديلا قبل لحظات.ورغم الضغط البلجيكي في الدقائق الأخيرة، تألق الحارسفي أكثر من مناسبة وحافظ على التعادل، ليخرج المنتخب المصري بنقطة ثمينة من مواجهة كانت قريبة جدا من أن تشهد تحقيق إنجاز تاريخي.وشهدت المباراة أيضا حدثا تاريخيا بدخولبديلا لمحمد صلاح في الدقيقة، ليصبح أصغر لاعب يمثلوالعرب في نهائيات كأس العالم.كما أصبحرابع لاعب يسجل لمصر في تاريخ مشاركاتها المونديالية بعد كل منوبهذه النتيجة، يحصد المنتخب المصري أول نقطة له في المجموعة السابعة، محافظا على آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.