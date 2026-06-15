انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من تظاهرة "المدينة العتيقة بين الألوان والأبيات"

تنطلق اليوم بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة فعاليات الدورة الخامسة من تظاهرة "المدينة العتيقة بين الألوان والأبيات" في دورة مهداة للشاعرة فضيلة الشابي، وتتواصل إلى غاية 19 جوان 2026.وتنتظم فعاليات هذه التظاهرة التي تنتظم ببادرة مشتركة بين جمعية التنمية الثقافية ومنتدى الفنيق للمبدعين بالشراكة مع وودادية أعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث وبلدية تونس، وذلك بالفضاء الثقافي البلدي سانت كروا. وتفتتح التظاهرة بعد ظهر اليوم بعدد من الفقرات الفنية التي تجمع بين الفن التشكيلي والشعر والموسيقى.ويضم برنامج الافتتاح معرض فنون تشكيلية تؤثثه أعمال عدد من المبدعين التونسيين وهم نرجس الخراط وليلى القاسمي ووليد شغواي وضحى قارة ومحمد الهادي الشريف وعمر بن مبروك والهام تقتق ومحمد علي عبيد وهاجر مصباح وعفيفة الوسلاتي ونوال هرماسي وملاك بن أحمد وهاجر السويسي وسلمى السماوي وأمال الشابي وعواطف دغسان ودوجة السبيعي وعلياء بن محمد وحنان الفرشيشي وحنان الفرجاني وسمير البياتي وسلوى الكعبي ومنية هرماسي. كما يسجل المعرض مشاركة فنانين من خارج تونس من بينهم الليبي عزيز فنادي والجزائري عبّد الحق جلاب.وعلى غرار سائر أيام التظاهرة سيشهد اليوم الأول عددا من القراءات الشعرية بإمضاء كل من مجدي بن عيسى وسمير العبدلي وأحمد شاكر بن ضية وروعة قاسم ومريم ذياب والأسعد العياري والمكي الهمامي وسلوى الرابحي والبشير عبيد.وسيحتفى خلال اليوم الافتتاحي بالشاعرة فضيلة الشابي من خلال إضاءة حول مسيرتها تُقدمها روضة الزواشي رزق الله، كما سيتم تكريم كل من الجامعي حمادي بن جاب الله والصحفي رمزي العياري.ويتخلل اليوم الافتتاحي وصلات موسيقية يؤمنها الفنان السوري علي حسين.وتتواصل القراءات الشعرية والفقرات الفنية خلال مختلف أيام التظاهرة، فضلا عن مداخلتين فكريتين الأولى لايمان بناني وتطرح "علاقة الفن التشكيلي بالكتابة الشعرية : ايتال عدنان أنموذجا"، والثانية لزينب كريمة بعنوان "رمزية الزخرف الزّهري لعمارة مدينة تونس:من جمالية الشكل إلى تصميم هوية كونية"، وذلك يوم الثلاثاء 16 جوان 2026.