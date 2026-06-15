في عملية نوعية بحي هلال: شرطة النجدة تطيح بمروج مخدرات خطير وبحوزته كميات كبيرة من "الزطلة" والكوكايين

في ضربة موجعة لشبكات ترويج السموم، تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة شرطة النجدة، اليوم وبعد عملية متابعة ورصد دقيقة، من إلقاء القبض على مروج مخدرات خطير كان محل ملاحقة أمنية مكثفة.وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بنشاط المشتبه به في ترويج المواد المخدرة بين الشباب، وضعت فرقة شرطة النجدة خطة أمنية محكمة ومحاصرة دقيقة أسفرت عن إيقافه والتلبس بحيازته لشحنة هامة من المواد الممنوعة المعدة للترويج.المحجوزات المضبوطة.وقد أسفرت عملية التفتيش القانونية عن حجز كميات هامة من المواد المخدرة وآليات الوزن، وتمثلت في 16 صفيحة من مخدر القنب الهندي ("الزطلة") ونصف كلغ من مخدر الكوكايين الخام. وميزان إلكتروني دقيق يُستعمل لوزن وتقسيط المواد المخدرة قبل بيعها.بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه ومصادرة كافة المحجوزات، ومباشرة قضية عدلية في شأنه بتهمة "حيازة ومسك مادة مخدرة بنية الترويج"، لاستكمال الأبحاث.