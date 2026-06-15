رئيس الجمهورية يلتقي سفير باكستان بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

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21:37 - النجم الرياضي الساحلي: الغاء الجلسة العامة الانتخابية و دعوة الهيئة المستقيلة لمواصلة تسيير الجمعية
21:09 - انتخاب رئيس نقابة الصيدليات الخاصة بتونس نائبا لرئيس الاتحاد النقابي لاصحاب الصيدليات الخاصة بافريقيا
20:47 - في عملية نوعية بحي هلال: شرطة النجدة تطيح بمروج مخدرات خطير وبحوزته كميات كبيرة من "الزطلة" والكوكايين
20:42 - بعد الخماسية المدوية أمام السويد .. المدرب أمين الباجي والإعلامي رفقي بوستة يحملان الناخب صبري اللموشي مسؤولية الانهيار
الاثنين 15 جوان 2026 | 29 ذو الحجة 1447
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