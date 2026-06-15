رئيس الجمهورية يلتقي سفير باكستان بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

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التقى رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، ظهر اليوم الاثنين بقصر قرطاج، سفير جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بتونس جواد أحمد عمراني، الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

