انتخاب رئيس نقابة الصيدليات الخاصة بتونس نائبا لرئيس الاتحاد النقابي لاصحاب الصيدليات الخاصة بافريقيا

انتخب رئيس النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة، محمد زبير قيقة، مؤخرا بالعاصمة التشادية نجيمينا، نائبا رئيسا للاتحاد النقابي لأصحاب الصيدليات الخاصة بافريقيا، حسب ما أفادت به النقابة في بلاغ لها اليوم الاثنين.واعتبرت النقابة في بلاغها أن انتخاب رئيسها نائبا لرئيس الاتحاد المنتخب، الدكتور سهيل مولاي من مالي، يعكس الاعتراف بالدور النشيط للصيدليات التونسية ضمن الهياكل والهيئات المهنية الافريقية والتزامها بتحقيق التعاون والاندماج وتطوير الصيدليات الخاصة في القارة الافريقية، مبرزة الدور المحوري والفريد للصيدلي في تأمين وضمان سلامة مسالك الادوية في مكافحة الأدوية المزيفة.وأكدت في هذا السياق، أن التصدّي للأدوية المزيفة يستوجب التزاما متواصلا وإطارا تشريعيا وقانونيا وآليات مراقبة ناجعة وعقوبات مجزية، وتوفر الإرادة الواضحة في حصر صرف الأدوية في الصيدليات المرخّص لها قانونيا على غرار ما هو معمول به في عديد الدول التي وصلت إلى مستوى عال من السلامة الصحية.وذكّرت النقابة في بلاغها، بخصوصية الأدوية كمنتجات يستوجب خضوع عملية صرفها لمسؤولية الصيدلي ومهنيي الصحة الحاصلين على تكوين في الغرض والمخوّل لهم ذلك وللأخلاقيات المهنية التي تضمن حماية المريض وسلامة الصحة العمومية، معبرة عن دعمها لكل التوجهات الهادفة إلى تطوير الصناعة المحلية والافريقية للأدوية عبر مسار يؤسس للسيادة الصحية وسلامة التخزين والاستقلالية الصيدلانية.وفي سياق متصل، أكدت النقابة تمسكها بالتعاون جنوب- جنوب وأهمية تبادل الخبرات والممارسات الفضلى للدول الاكثر تقدما.