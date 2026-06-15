بعد الخماسية المدوية أمام السويد .. المدرب أمين الباجي والإعلامي رفقي بوستة يحملان الناخب صبري اللموشي مسؤولية الانهيار

أمين الباجي: أخطاء تكتيكية واختيارات غير موفقة





رفقي بوستة: المنتخب فقد هويته الفنية



دعوات لإعفاء اللموشي



أجمع كل من المدربوالإعلامي الرياضيعلى أن الاختيارات الفنية والتكتيكية للناخب الوطنيكانت من أبرز أسباب الهزيمة الثقيلة التي تكبدهاأمامبنتيجة، فجر اليوم الاثنين، في افتتاح مشواره ضمن منافساتالمقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.اعتبر، مدربفي حوار بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا الأنباء، أن الأداء الذي قدمهكان بعيدا عن تطلعات الجماهير التونسية، مشيرا إلى أن استقبال خمسة أهداف للمرة الثانية في فترة وجيزة، بعد الخسارة الودية أمامبنفس النتيجة، يؤكد وجود مشاكل واضحة على المستوى الدفاعي.وأوضح أن من بين أسباب الانطلاقة المخيبة ضعف مستوى البطولة المحلية، وتراجع مردود بعض المحترفين، إلى جانب الخيارات التكتيكية للناخب الوطني، ومنها التعويل على لاعبين في غير مراكزهم الطبيعية.وأضاف أن الرسم التكتيكي الذي اعتمده اللموشي، والقائم على ثلاثة مدافعين وخمسة لاعبي وسط، لم يكن ملائما لطبيعة المباراة ولا لأسلوب لعب المنتخب السويدي، معتبرا أن التغييرات التي أجراها خلال الشوط الثاني ساهمت في منح المنافس مساحات أكبر استغلها لإضافة ثلاثة أهداف أخرى.كما حمّل بعض اللاعبين مسؤولية مباشرة في عدد من الأهداف، مشيرا إلى أن الحارسيتحمل مسؤولية الهدف الثاني، فيما يتحمل القائدمسؤولية الهدف الثالث.وانتقد الباجي أيضا طريقة تجديد المنتخب قبل أشهر قليلة من انطلاق المونديال، معتبرا أن هذه العملية كان يفترض أن تبدأ مباشرة بعدمن جهته، أكد الإعلامي الرياضيأن الهزيمة الثقيلة أمام السويد لم تكن متوقعة حتى لدى أكثر المتشائمين، مشددا على أن المسؤولية مشتركة بين المدرب واللاعبين والمكتب الجامعي.وأوضح أن المنتخب فقد جزءا كبيرا من هويته الفنية منذ وصول، مشيرا إلى أن تعدد الخطط التكتيكية التي تم تجريبها في المباريات الودية دون اعتمادها في المباريات الرسمية يعكس حالة من التردد وعدم الاستقرار الفني.وأضاف أن النتيجة لا تعكس فقط قوة المنتخب السويدي، بل تكشف أيضا حجم المشاكل التي يعاني منها المنتخب التونسي على المستويين الفني والذهني، خاصة بعد التأثر الواضح بخماسية بلجيكا في اللقاء الودي الأخير.وأشار بوستة إلى أن فارق الأهداف قد يكون عاملا حاسما في سباق التأهل إلى الدور الثاني، خاصة في ظل النظام الجديد للمسابقة الذي يمنح فرصة التأهل لأفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، معتبرا أن الخسارة بفارق أربعة أهداف ستعقد حسابات المنتخب في الجولات القادمة.واختتم رفقي بوستة تصريحاته بالتأكيد على أن صبري اللموشي أظهر محدودية على المستوى التكتيكي، داعياإلى إعفائه من مهامه بعد الهزيمة القاسية أمام السويد.ويستعدلخوض مباراته الثانية في المونديال أماميوم، قبل مواجهةفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.