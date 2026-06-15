مصطفى عبد الكبير: الإفراج عن 12 تونسيا احتُجزوا في ليبيا بعد تدخل أمني ورسمي مشترك
أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، الإفراج عن 12 مواطنا تونسيا كانوا محتجزين منذ يومين بمنطقة المطرد التابعة لمدينة الزاوية الليبية.
وأوضح عبد الكبير، في تصريح لبرنامج "في 60 دقيقة" على إذاعة ديوان أف أم، أن المواطنين التونسيين استعادوا حريتهم كما تم تسليمهم سياراتهم وممتلكاتهم الشخصية، وذلك إثر تدخل وتنسيق مشترك بين السلطات الأمنية والرسمية في كل من تونس وليبيا، إلى جانب عدد من وجهاء المنطقة.
وأضاف أن عملية الاحتجاز تمت على أساس الهوية أثناء مرور المواطنين التونسيين بالطريق العام، مشيرا إلى أنها جاءت في إطار محاولة من قبل عائلات عدد من الليبيين الموقوفين في تونس للضغط من أجل إطلاق سراح أبنائهم.
وبيّن أن الموقوفين الليبيين موجودون في تونس منذ نحو سنة ونصف على ذمة قضايا منشورة أمام القضاء، مؤكدا أن عملية الاحتجاز كانت تهدف إلى المقايضة بهم.
وفي سياق متصل، أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان بأن جميع المواطنين التونسيين المفرج عنهم يتمتعون بصحة جيدة، موضحا أن بعضهم واصل رحلته نحو العاصمة الليبية طرابلس، في حين اختار آخرون مغادرة الأراضي الليبية عبر معبر رأس جدير الحدودي.
وأوضح عبد الكبير، في تصريح لبرنامج "في 60 دقيقة" على إذاعة ديوان أف أم، أن المواطنين التونسيين استعادوا حريتهم كما تم تسليمهم سياراتهم وممتلكاتهم الشخصية، وذلك إثر تدخل وتنسيق مشترك بين السلطات الأمنية والرسمية في كل من تونس وليبيا، إلى جانب عدد من وجهاء المنطقة.
وأضاف أن عملية الاحتجاز تمت على أساس الهوية أثناء مرور المواطنين التونسيين بالطريق العام، مشيرا إلى أنها جاءت في إطار محاولة من قبل عائلات عدد من الليبيين الموقوفين في تونس للضغط من أجل إطلاق سراح أبنائهم.
وبيّن أن الموقوفين الليبيين موجودون في تونس منذ نحو سنة ونصف على ذمة قضايا منشورة أمام القضاء، مؤكدا أن عملية الاحتجاز كانت تهدف إلى المقايضة بهم.
وفي سياق متصل، أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان بأن جميع المواطنين التونسيين المفرج عنهم يتمتعون بصحة جيدة، موضحا أن بعضهم واصل رحلته نحو العاصمة الليبية طرابلس، في حين اختار آخرون مغادرة الأراضي الليبية عبر معبر رأس جدير الحدودي.
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