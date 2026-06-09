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واشنطن تكشف سبب استبعاد "أول حكم صومالي في كأس العالم" من مونديال 2026

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Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 07:30 قراءة: 1 د, 17 ث
      
كشفت السلطات الأمريكية أخيرا أسباب منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول أراضيها، رغم وجوده ضمن قائمة حكام كأس العالم 2026.

وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن أرتان وصل إلى مطار ميامي قادما من إسطنبول في 6 جوان، حيث خضع لإجراءات تفتيش وفحص إضافية وصفتها بالروتينية، قبل أن تقرر السلطات اعتباره "غير مؤهل للدخول" بسبب ما أسمته "مخاوف تتعلق بعمليات التدقيق الأمني"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة تلك المخاوف.

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وأوضحت الهيئة أن جميع المسافرين، بمن فيهم الرياضيون والحكام وأعضاء الوفود المشاركة في البطولات الدولية، يخضعون للتدقيق الأمني نفسه، وأن قرارات السماح بالدخول أو رفضه تتخذ بصورة فردية استنادا إلى معلومات تتعلق بالأمن القومي والهجرة وإنفاذ القانون.



من جانبه، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن أرتان لن يتمكن من المشاركة في إدارة مباريات البطولة بعد رفض دخوله إلى الولايات المتحدة، مشددا على أن الفيفا لا يملك أي سلطة على قرارات التأشيرات والهجرة الخاصة بالدول المستضيفة.

ويعد أرتان أحد أبرز حكام القارة الإفريقية، إذ حصل على جائزة أفضل حكم إفريقي لعام 2025، وكان يستعد لدخول التاريخ كأول حكم صومالي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم، إلا أن قرار منعه من الدخول أنهى حلمه قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة.

وأثارت الواقعة جدلا واسعا في الأوساط الرياضية، خصوصا أن الحكم الصومالي كان يحمل تأشيرة سفر سارية المفعول، فيما ربطت تقارير إعلامية القضية بسياسات الهجرة المشددة المفروضة على مواطني عدد من الدول، من بينها الصومال.
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