النجم الرياضي الساحلي: الغاء الجلسة العامة الانتخابية و دعوة الهيئة المستقيلة لمواصلة تسيير الجمعية
اعلن النجم الرياضي الساحلي مساء اليوم الاثنين في بلاغ صادر عن الكاتب العام للفريق عن الغاء الجلسة العامة الانتخابية للنادي التي كانت مقررة يوم 19 جوان الجاري و ذلك طبقا لاحكام الفصل 24 من النظام الاساسي للجمعية.
ودعا البلاغ الهيئة المديرة المستقيلة الى مواصلة تسيير دواليب النادي الى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة.
ودعا البلاغ الهيئة المديرة المستقيلة الى مواصلة تسيير دواليب النادي الى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة.
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