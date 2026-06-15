النجم الرياضي الساحلي: الغاء الجلسة العامة الانتخابية و دعوة الهيئة المستقيلة لمواصلة تسيير الجمعية

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اعلن النجم الرياضي الساحلي مساء اليوم الاثنين في بلاغ صادر عن الكاتب العام للفريق عن الغاء الجلسة العامة الانتخابية للنادي التي كانت مقررة يوم 19 جوان الجاري و ذلك طبقا لاحكام الفصل 24 من النظام الاساسي للجمعية.

ودعا البلاغ الهيئة المديرة المستقيلة الى مواصلة تسيير دواليب النادي الى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة.

