سياسة الابتكار والتجديد

تغير الوضع



العوائق الأساسية



كيف يُمكن للابتكار أن يُحفّز النمو؟



ما هو الابتكار؟



لماذا يهتم البنك المركزي الأوروبي بالابتكار؟



لماذا نحتاج إلى الابتكار؟



أسباب تخلف الدول النامية



الأسباب الداخلية:



الأسباب الخارجية:



العولمة غير المتكافئة:



تغير المناخ والكوارث الطبيعية:



لسوء الحظ، لا تتجذرفي الشركات والمؤسسات التونسية بسبب غياب. أحد أسباب هذا الإخفاق هو انعدام الحماس الناجم عن فهم ضعيف لثقافة، التي تتسم بالتقليدية وهيمنة. ويعود ذلك إلى قلة الاجتهاد والاستجابة لمتطلبات السوق من جهة، وإلى عقلية موروثة من حقبة كانت فيها الصناعة محمية من جهة أخرى. علاوة على ذلك، تفتقر العديد من المؤسسات بأنواعها أي خاصة وعمومية إلىاللازمة والخاصة لتبني هذه السياسة، التي كانت سر نجاح الشركات المزدهرة حاليا.أدى هذا الوضع البطيء إلى ظهور جيل منالذين يؤمنون بسوق مغلقة ويرفضون أي. ونتيجة لذلك، تعرضوا لنوع من الهجمة التنافسية بمرور الوقت، خاصةً مع تأخرهم في الاستجابة للتطورات التجارية الجديدة التي تظهر في السوق المحلية. وقد تأثر عدد كبير من هذه النشاطات بنوع من، مما عجل بتراجعها ووضعها في موقف صعب، حتى أنها باتت تواجه. وكان تراجع بعض النشاطات نتيجة لتصرفات قادتها أنفسهم. يشير هذا الواقع إلى أن أنسب سبيل للتعافي يتضمن، من بين أمور أخرى، حثهم على إعادة توجيه تركيزها وتطوير نفسها، وتبنيتؤمن بفضائل الابتكار. علاوة على ذلك، فإن الطريقة التي يُتصور بها مستقبل النشاط عامل حاسم في تراجعها وركودها، أو في تطورها.يُعدعائقًا رئيسيًا أمام تطويروسلاسة سير العمل في الشركة، لا سيما إذا كانت القرارات مركزية حيث الكلمة الفصل بيد رئيس النشاط وحده. هذا الأسلوب الإداري يخلق حتمًا صراعات ووجهات نظر متباينة، مما يؤدي إلى تأخير في تنفيذ القرارات. الشركات التي يقودهاستُستنزف في نهاية المطاف وتُجرّد من أي، لتجد نفسها عاجلاً أم آجلاً في حالة ركود تُخلق وضعًا معقدًا وصعبًا للتغلب عليه. أصبحت هذه النشاطات، مع مرور الوقت، عبئًا على، وبعضها لم يبذل أي جهد حقيقي لتحسين وضعه، إذ اعتادت على التأخر في اتخاذ القرارات، معتقدةً أنها لا تزال تعمل في ظليحمي كل شيء. إن تحول النشاط إلى وحدة متخلفة هو في الواقع سبب للتراجع، أو بالأحرى، سبب لسقوطها.يُعدّمحركًا أساسيًا لـ، وله أثر إيجابي على المستهلكين والشركات والنشاطات والاقتصاد ككل. ولكن كيف يعمل الابتكار، وكيف يُسهم في النمو الاقتصادي، وكيف يُمكن تعزيزه؟في السياق الاقتصادي، يُشير مصطلحإلى تطوير وتطبيق الأفكار والتقنيات التي تُحسّن وتزيد من كفاءة إنتاج السلع والخدمات.من الأمثلة الكلاسيكية على الابتكارفي القرن الثامن عشر. فقد مكّن استخدامه في المصانع منللسلع، وأحدث ثورة في النقل، لا سيما. ومن الأمثلة الحديثة على الابتكار تطوير، التي غيّرت بشكل جذري إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، مما سمح للشركات بدخولوتطبيقيهدفإلى الحفاظ على. من خلال تحديد، يؤثر البنك المركزي الأوروبي على ظروف التمويل في الاقتصاد، وبالتالي على الطلب الكلي على السلع والخدمات. ومع ذلك، فإن مدى نجاح البنك المركزي الأوروبي في تحقيق هدفه يعتمد علىعلى المدى الطويل، وبالتالي على قدرته على الابتكار.للابتكارات آثار بعيدة المدى على البيئة الاقتصادية العامة. لذلك، يراقب البنك المركزي الأوروبي التطورات في هذا المجال، ويدرس الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللازمة للابتكار، وكيفية تعزيزه.من أهم الجوانب الإيجابية للابتكار أنه يساهم في. ببساطة، يمكن للابتكارات أن تؤدي إلى، ما يعني إمكانية إنتاج المزيد بنفس المدخلات. ومع زيادة الإنتاجية، يزداد عرض السلع والخدمات. باختصار:تشمل التدابير الهيكلية لتعزيز الابتكار زيادة الإنفاق على، والاستثمار في، واتخاذ تدابير لتسهيل تأسيسوتسريع خروج الشركات المتعثرة من السوق. علاوة على ذلك، يمكن للشركات دفع عجلة الابتكار من خلال الاستثمار فيوإجراء أبحاثها وتطويرها الخاصة.تتخلفعن الركب لأنها غالباً ما تقع في، ونقص، وعدم. وتُعيق العوامل التاريخية السلبية، وعدم تكافؤ هياكل السوق العالمية، ونقص الموارد، اللحاق بالدول الصناعية. ويمكن تقسيم أسباب التخلف التنموي إلىالحروب، وضعف هياكل الدولة، والفساد، كلها عوامل تمنع الاستثمار، وتُرهق الميزانيات، وتُنفّر الشركاء الأجانب.يؤدي نقص المدارس وسوء الرعاية الطبية إلىبشكل كافٍ، ويُعيقغالباً ما يُلغي النمو السكاني القوي النمو الاقتصادي الذي تحقق بشق الأنفس.تضطر العديد من الدول إلى إنفاق جزء كبير من إيراداتها علىخلّفوراءه حدوداً تعسفية، وهياكل استغلالية، وممارسات اقتصادية أحادية الجانب في العديد من المناطق.إن اعتماد الدول علىيجعلها عرضة لتقلبات الأسعار في السوق العالمية. علاوة على ذلك، غالباً ما تستفيدأكثر من غيرها، بينما لا تبقىداخل الدولة.غالباً ما تتضرر، وخاصة في، بشدة من عواقب