خطر اللغة في فَهم مسألة هجرة الأفارقة

الواحد وراهوأكثر منمعظمها كتبهم بالعربية ثم بالعامية ماهوش بش يطَيشهم في مزبلة التاريخ ويوَلي يكتب حول قضايا مجتمعنا وبلادنا بالفرنسية وإلا بالانقليزية.حديثنا قياس: اليوم هالأستاذ عَبر عن موقفو منوكان واضح: لا لـ، مع شرح الأسباب والمسببات متاع موقفو. لكن من أغرب ما يُلاحَظ أنّ اللي يلومو عليه في موقفو وظهُرلهم اللي موقفو ما يشبهش للي علّمهولهم منوقت كانو تلامذتو، كلهم نقدوه بالفرنسية.وعلى عكس هذا، كل اللي شاطروه الرأي والموقف خاطبوه بالعربية (فصحى أو عامية). صدفة هاذي؟ لا ولا ولا.هالحقيقة اللي بانت اليوم أستاذهم كان نَبَّهلها بطرق عديدة في كتاباتو. بل هاذاكة علاش تحوِّل من كاتب باللغات الثلاثة اصبح يكتب وينشر بالعامية.كان عارف وهاهو توة تأكد اللي. هي. وهذا موش هو اللي نَظّرلو (شوفوغيرهم) لكن هو تأكد منو في واقع اليوم، في واقع الساعة.شنوة معناها ناس قراو عند هالأستاذ في الثانوي ويعرفوه مليح يوَليو يعتقدو اللي موقفو من قضيةغريب وصادم وما يشبهلوش؟!!! توة بش يتبدل أستاذهم؟!في الحقيقة هومة صارو مواطنين غلبتهماللي ما تعلموهاش من الواقع المعيش، تعلموها في الكتب والصحف واللوائح والمواثيق والمعاهدات الموصوفة جزافا وخطأ بـوخاصة في لوائحاللي كلها محررة باللغة الأجنبية.بالتالي هاذم اللي يظهرلهم اللي أستاذهم تغَير نحو الأسوأ بناو احكامهم على مادة طالعوها باللغة الأجنبية. لأنهم تعلموها واستوعبوها باللغة الأجنبية.ووقت نعرفو اللي الناس والهيئات اللي صاغت وحررت اللوائح والمواثيق والمعاهدات باللغة الأجنبية عندهم جانب كبير منومن تغليبللبلدان المهيمنة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وإيديولوجيّا، نفهمو تأثير اللغة الأجنبية على طبيعة الموضوع وعلى اتخاذ المواقف.هذا معناه راهووالمعبرين باللغات الأجنبية كلهم يرميو إلىأي شخص يكون يشبه للمدَرس اللي في موضوعنا هذا أعني اللي يحق لو أن يرى الأمور فيهو الشخص اللي يرفض، باللغات الكل،مهما كان لون المهاجر والدين متاعو والأصل والمَفصل متاعو.بالتالي هالصنف المرغوب فيه لازم يرفض أن يتناقش في الموقف ذاتو بل يتناقش في ما يُناقَش، فيمتاع اتخاذ الموقف، ويطالب أن يكتبولو بالعربي (خاصة بالعامية).وقتها يفهمهم لأنو كيف المدرس اللي في موضوعنا، صباح قادر بش يحَولمن مضمون لغوي أجنبي إلى مضمون لغوي عربي بينما المتناقشين المفرنسين وومَن والاَهُم ماعملوش هذا.هاذم كي يكتبو ويعبرويكونو داخلينها فرَندسي بالتالي راهيترفض بش يجاوبوهم.