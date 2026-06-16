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كأس العالم 2026: إيران ونيوزيلندا تقتسمان النقاط في مباراة مثيرة بالمجموعة السابعة

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Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 04:06 قراءة: 1 د, 24 ث
      
شهدت منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026 مواجهة مثيرة بين إيران ونيوزيلندا انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، في لقاء مفتوح حافظ خلاله المنتخبان على آمالهما في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

ودخل المنتخبان المباراة بطموح تحقيق انطلاقة مثالية في مجموعة تضم أيضا بلجيكا ومصر، غير أن المواجهة اتسمت بالندية والإثارة منذ دقائقها الأولى، حيث تبادل الطرفان السيطرة والفرص الخطيرة.


وفرض المنتخب النيوزيلندي نفسه بقوة هجوميا بفضل تألق إيلي جاست الذي سجل هدفي منتخب بلاده، مستفيدا في المناسبتين من تمريرات حاسمة للقائد كريس وود الذي شكل مصدر الخطورة الأبرز على الدفاع الإيراني.


في المقابل، أظهر المنتخب الإيراني شخصية قوية ونجح في العودة في النتيجة مرتين عبر رامين رضائيان ومحمد موهيبي، ليخرج بنقطة ثمينة من مواجهة شهدت تقلبات عديدة في النتيجة.

وحاول المنتخبان خطف هدف الانتصار خلال الدقائق الأخيرة، إلا أن التسرع أمام المرمى والتماسك الدفاعي حالا دون تغيير النتيجة، لينتهي اللقاء بتعادل يمنح كل منتخب نقطة في مستهل مشواره المونديالي.

وبهذه النتيجة، تتساوى منتخبات إيران ونيوزيلندا ومصر وبلجيكا في رصيد النقاط بعد الجولة الأولى، عقب تعادل مصر مع بلجيكا بالنتيجة ذاتها (1-1) في وقت سابق.

وسيكون الموعد في الجولة الثانية مع مواجهة قوية بين إيران وبلجيكا، بينما تلتقي نيوزيلندا مع مصر في مباراة قد تكون حاسمة في سباق التأهل إلى الدور الثاني.

[1]: https://www.theguardian.com/football/live/2026/jun/16/fifa-world-cup-2026-live-iran-v-new-zealand-updates-irn-vs-nzl-group-f-match-score-latest?utm_source=chatgpt.com "Iran v New Zealand: World Cup 2026 - live"
[2]: https://www.reuters.com/sports/soccer/belgium-must-beat-iran-after-disappointing-draw-with-egypt-garcia-says-2026-06-15/?utm_source=chatgpt.com "Belgium must beat Iran after disappointing draw with Egypt, Garcia says"
[3]: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_FIFA_World_Cup_Group_G?utm_source=chatgpt.com "2026 FIFA World Cup Group G"

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