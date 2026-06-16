كأس العالم 2026: إيران ونيوزيلندا تقتسمان النقاط في مباراة مثيرة بالمجموعة السابعة

شهدت منافساتمنمواجهة مثيرة بينانتهت بالتعادل الإيجابي، في لقاء مفتوح حافظ خلاله المنتخبان على آمالهما في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.ودخل المنتخبان المباراة بطموح تحقيق انطلاقة مثالية في مجموعة تضم أيضا، غير أن المواجهة اتسمت بالندية والإثارة منذ دقائقها الأولى، حيث تبادل الطرفان السيطرة والفرص الخطيرة.وفرض المنتخب النيوزيلندي نفسه بقوة هجوميا بفضل تألقالذي سجل هدفي منتخب بلاده، مستفيدا في المناسبتين من تمريرات حاسمة للقائدالذي شكل مصدر الخطورة الأبرز على الدفاع الإيراني.في المقابل، أظهر المنتخب الإيراني شخصية قوية ونجح في العودة في النتيجة مرتين عبر، ليخرج بنقطة ثمينة من مواجهة شهدت تقلبات عديدة في النتيجة.وحاول المنتخبان خطف هدف الانتصار خلال الدقائق الأخيرة، إلا أن التسرع أمام المرمى والتماسك الدفاعي حالا دون تغيير النتيجة، لينتهي اللقاء بتعادل يمنح كل منتخب نقطة في مستهل مشواره المونديالي.وبهذه النتيجة، تتساوى منتخباتفي رصيد النقاط بعد الجولة الأولى، عقب تعادل مصر مع بلجيكا بالنتيجة ذاتها () في وقت سابق.وسيكون الموعد في الجولة الثانية مع مواجهة قوية بين، بينما تلتقيمعفي مباراة قد تكون حاسمة في سباق التأهل إلى الدور الثاني.[1]: https://www.theguardian.com/football/live/2026/jun/16/fifa-world-cup-2026-live-iran-v-new-zealand-updates-irn-vs-nzl-group-f-match-score-latest?utm_source=chatgpt.com "Iran v New Zealand: World Cup 2026 - live"[2]: https://www.reuters.com/sports/soccer/belgium-must-beat-iran-after-disappointing-draw-with-egypt-garcia-says-2026-06-15/?utm_source=chatgpt.com "Belgium must beat Iran after disappointing draw with Egypt, Garcia says"[3]: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_FIFA_World_Cup_Group_G?utm_source=chatgpt.com "2026 FIFA World Cup Group G"