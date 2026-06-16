تجديد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات جديدة

تجدد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد إثر عملية تقييم النظراء الأوروبية، وهو ما يؤكد عضويته في الاتفاقيات متعددة الأطراف للاعتراف المتبادل في عدد من المجالات الحيوية، إلى جانب توسيع نطاق هذا الاعتراف ليشمل المصادقة على الأشخاص والكفاءات وتنظيم المقارنات بين المخابر.وتم الإعلان عن هذا الإنجاز خلال موكب الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد، الذي انتظم مساء الاثنين 15 بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تحت شعار "الإعتماد: قوة الابتكار والثقة والاستدامة"، وذلك بإشراف رئيسة الديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عفاف الشاشي الطياري.وأكدت الطياري، بالمناسبة، أن تجديد الاعتراف بالمجلس الوطني للاعتماد يمثل اعترافا دوليا بالكفاءات والخبرات الوطنية، ويعكس مدى التزام تونس بالمعايير الدولية ومصداقية منظومتها الوطنية للجودة والاعتماد. وأضافت أن هذا الاعتراف من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع أمام المؤسسات الصناعية لتعزيز قدرتها التنافسية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية.كما بينت أن منظومة الاعتماد وتقييم المطابقة تمثل أداة استراتيجية لدعم السيادة الاقتصادية وحماية المستهلك وتشجيع الاستثمار ودفع الصادرات، مشيرة إلى أن الاعتماد أصبح من الركائز الأساسية للاقتصادات الحديثة في ظل التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والصناعة الذكية والاقتصاد الأخضر، وما تفرضه من ضرورة احترام المعايير الدولية وترسيخ الثقة في المنتجات والخدمات.ومثل الاحتفال أيضا مناسبة لتسليط الضوء على النتائج الإيجابية التي حققها المجلس خلال السنة الحالية، حيث شمل تجديد الاعتراف الدولي مجالات المعايرة والتحاليل والتجارب والتفقد والإشهاد بالمصادقة على المنتوجات والبيولوجيا الطبية.وحضر الموكب رئيس المنظمة الدولية للاعتماد إبراهيم الحولة والمدير العام للمجلس الوطني للاعتماد ياسين والي، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية وشركاء تونس في مجالات الجودة والاعتماد.