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ولاية سوسة: جلسة عمل حول إعداد برنامج حملات الفحص الفني العرضي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sousse2017.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 09:06 قراءة: 1 د, 18 ث
      
انعقدت بمقر ولاية سوسة يوم الاثنين جلسة عمل تحت إشراف والي الجهة ،سفيان التنفوري خُصصت لإعداد برنامج حملات الفحص الفني العرضي للمركبات، وذلك في إطار معاضدة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية
وتم خلال الجلسة تقديم عرض من قبل رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية، استعرض من خلاله أبرز مؤشرات السلامة المرورية بالجهة، حيث سجل شهر جوان 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد حوادث المرور الناتجة أساسا عن عدم احترام قواعد السلامة المرورية
وتم الاتفاق على إعداد رزنامة عمل مشتركة لتنظيم حملات فحص فني عرضي للمركبات بمشاركة مختلف المتدخلين، على غرار الحرس الوطني ،والأمن الوطني ،والإدارة الجهوية للنقل ،والوكالة الفنية للنقل البري، مع إعداد تقارير دورية ومفصلة حول نتائج هذه الحملات

كما تم التأكيد على أن تسبق هذه الحملات برامج تحسيسية وإشهارية موجهة لمستعملي الطريق، بهدف نشر ثقافة السلامة المرورية وتعزيز الوعي بأهمية احترام القوانين والترتيبات المنظمة لحركة المرور
واكد الوالي أهمية توفير بيئة مرورية آمنة وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من حوادث الطرقات وحماية الأرواح والممتلكات، خاصة مع اقتراب الموسم الصيفي والسياحي ،بالاضافة الى فترة الامتحانات الوطنية، وما تشهده ولاية سوسة من ارتفاع ملحوظ في عدد الوافدين ومستعملي الطريق
وأشار إلى أنه رغم المجهودات المبذولة من قبل مختلف الأطراف المتدخلة، فإن المرحلة القادمة تستوجب مزيد تكثيف العمل التحسيسي والرقابي والردعي، والتصدي لكل السلوكيات المخلة بقواعد السلامة المرورية، مع تطبيق الإجراءات القانونية المستوجبة ضد المخالفين

كما شدد الوالي على ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة وتكامل الأدوار بينها، بما يضمن حسن تنفيذ برنامج حملات الفحص الفني العرضي وتحقيق الأهداف المرجوة في مجال الوقاية من حوادث الطرقات، والمحافظة على سلامة المواطنين
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