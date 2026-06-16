تسجيل 94 مليمترا من الأمطار بالكريب من ولاية سليانة خلال الـ24 ساعة الماضية
شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية تهاطل كميات هامة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد، بلغت أقصاها 94 مليمترا بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرته الأخيرة.
وفي ما يلي أبرز كميات الأمطار المسجلة، بحساب المليمتر، من يوم الاثنين 15 جوان 2026 على الساعة السابعة صباحا إلى يوم الثلاثاء 16 جوان على الساعة السابعة صباحا:
ولاية سليانةالكريب 94 // العروسة 52 // بوعرادة 56 // عين بوسعدية 19 // محطة سليانة 8 // سيدي بورويس 56 // مكثر المدينة 17 // الروحية 15 // كسرى 15 // قعفور 32 // برقو 9 // سليانة 8.
ولاية القيروانسد الهوارب 30 // بوحجلة 18 // سيدي سعد 20 // نصر الله 20 // عين جلولة 20 // العلم 25 // الشبيكة 46 // حفوز 15 // العلا 32 // القيروان 17 // منزل المهيري 24 // الوسلاتية 14 // السبيخة 23 // الحاجب 24.
ولاية باجةمحطة وادي الزرقاء 8 // سد سيدي سالم 8 // تستور 15 // تبرسق 40 // قبلاط 13 // تيبار 11 // مجاز الباب 10.
ولاية سوسةشط مريم 9 // القلعة الكبرى 8 // كندار 16 // مساكن 5.
ولاية القصرينالعيون 23 // فوسانة 5 // فريانة 5 // تالة 18 // سبيطلة 7 // حيدرة 17 // سبيبة 39 // القصرين 8.
ولاية نابلقربة 5 // الحمامات 17 // نابل 16.
ولاية الكافالطويرف 5 // 13K 24 // محطة الكاف 54 // تاجروين 21 // قلعة سنان 16 // الجريصة 7 // وادي ملاق 16 // السرس 7 // الدهماني 8 // القلعة الخصباء 12 // ساقية سيدي يوسف 5 // نبر 15 // الكاف 38 // القصور 11.
ولاية المنستيربنبلة 10 // قصيبة المديوني 8 // بني حسان 11 // طبلبة 14 // معتمر 7 // المكنين 16 // جمال 13 // زرمدين 14 // صيادة لمطة بوحجر 12 // المنستير 8 // البقالطة 11 // سيدي بنور 9.
ولاية جندوبةسد بوهرتمة 1 // سد بربرة 1 // وادي مبيز 5 // بني مطير 9 // جندوبة 9.
ولاية صفاقسساقية الداير 5 // بئر علي 6.
ولاية زغوانالفحص 24 // مقرن 34.
ولاية سيدي بوزيدسيدي بوزيد 9 // جلمة 8 // أولاد حفوز 9.
ولاية تونسالشرقية 4 // تونس المنوبية 5 // سيدي بوسعيد 2.
ولاية توزرحزوة 2.
ولاية بن عروسبومهل 8 // الخليدية 8 // حمام الأنف 5 // أوزرة 8 // بن عروس 4 // بئر الباي 4 // المروج 4.
ولاية قبليدوز 2.
ولاية منوبةبرج العامري 6 // منوبة 5.
تساقط البرد ورياح قويةتميزت الـ24 ساعة الماضية أيضا بـتساقط البرد بكل من مدينة الكاف ومنطقة بوليفة.
كما تم تسجيل رياح قوية بلغت سرعتها القصوى 102 كلم/ساعة بتوزر، و87 كلم/ساعة بزغوان، و85 كلم/ساعة بالمهدية، و81 كلم/ساعة بقبلي، و70 كلم/ساعة بالكاف، و63 كلم/ساعة بكل من قابس وجندوبة، و61 كلم/ساعة بكل من باجة وتالة.
وفي ما يلي أبرز كميات الأمطار المسجلة، بحساب المليمتر، من يوم الاثنين 15 جوان 2026 على الساعة السابعة صباحا إلى يوم الثلاثاء 16 جوان على الساعة السابعة صباحا:
ولاية سليانةالكريب 94 // العروسة 52 // بوعرادة 56 // عين بوسعدية 19 // محطة سليانة 8 // سيدي بورويس 56 // مكثر المدينة 17 // الروحية 15 // كسرى 15 // قعفور 32 // برقو 9 // سليانة 8.
ولاية القيروانسد الهوارب 30 // بوحجلة 18 // سيدي سعد 20 // نصر الله 20 // عين جلولة 20 // العلم 25 // الشبيكة 46 // حفوز 15 // العلا 32 // القيروان 17 // منزل المهيري 24 // الوسلاتية 14 // السبيخة 23 // الحاجب 24.
ولاية باجةمحطة وادي الزرقاء 8 // سد سيدي سالم 8 // تستور 15 // تبرسق 40 // قبلاط 13 // تيبار 11 // مجاز الباب 10.
ولاية سوسةشط مريم 9 // القلعة الكبرى 8 // كندار 16 // مساكن 5.
ولاية القصرينالعيون 23 // فوسانة 5 // فريانة 5 // تالة 18 // سبيطلة 7 // حيدرة 17 // سبيبة 39 // القصرين 8.
ولاية نابلقربة 5 // الحمامات 17 // نابل 16.
ولاية الكافالطويرف 5 // 13K 24 // محطة الكاف 54 // تاجروين 21 // قلعة سنان 16 // الجريصة 7 // وادي ملاق 16 // السرس 7 // الدهماني 8 // القلعة الخصباء 12 // ساقية سيدي يوسف 5 // نبر 15 // الكاف 38 // القصور 11.
ولاية المنستيربنبلة 10 // قصيبة المديوني 8 // بني حسان 11 // طبلبة 14 // معتمر 7 // المكنين 16 // جمال 13 // زرمدين 14 // صيادة لمطة بوحجر 12 // المنستير 8 // البقالطة 11 // سيدي بنور 9.
ولاية جندوبةسد بوهرتمة 1 // سد بربرة 1 // وادي مبيز 5 // بني مطير 9 // جندوبة 9.
ولاية صفاقسساقية الداير 5 // بئر علي 6.
ولاية زغوانالفحص 24 // مقرن 34.
ولاية سيدي بوزيدسيدي بوزيد 9 // جلمة 8 // أولاد حفوز 9.
ولاية تونسالشرقية 4 // تونس المنوبية 5 // سيدي بوسعيد 2.
ولاية توزرحزوة 2.
ولاية بن عروسبومهل 8 // الخليدية 8 // حمام الأنف 5 // أوزرة 8 // بن عروس 4 // بئر الباي 4 // المروج 4.
ولاية قبليدوز 2.
ولاية منوبةبرج العامري 6 // منوبة 5.
تساقط البرد ورياح قويةتميزت الـ24 ساعة الماضية أيضا بـتساقط البرد بكل من مدينة الكاف ومنطقة بوليفة.
كما تم تسجيل رياح قوية بلغت سرعتها القصوى 102 كلم/ساعة بتوزر، و87 كلم/ساعة بزغوان، و85 كلم/ساعة بالمهدية، و81 كلم/ساعة بقبلي، و70 كلم/ساعة بالكاف، و63 كلم/ساعة بكل من قابس وجندوبة، و61 كلم/ساعة بكل من باجة وتالة.
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