تسجيل 94 مليمترا من الأمطار بالكريب من ولاية سليانة خلال الـ24 ساعة الماضية

ولاية سليانة



ولاية القيروان



ولاية باجة



ولاية سوسة



ولاية القصرين



ولاية نابل



ولاية الكاف



ولاية المنستير



ولاية جندوبة



ولاية صفاقس



ولاية زغوان



ولاية سيدي بوزيد



ولاية تونس



ولاية توزر



ولاية بن عروس



ولاية قبلي



ولاية منوبة



تساقط البرد ورياح قوية



شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية تهاطلبعدد من مناطق البلاد، بلغت أقصاها، وفق ما أفاد بهفي نشرته الأخيرة.وفي ما يلي أبرز كميات الأمطار المسجلة، بحساب المليمتر، من يومعلى الساعة السابعة صباحا إلى يومعلى الساعة السابعة صباحا:الكريب 94 // العروسة 52 // بوعرادة 56 // عين بوسعدية 19 // محطة سليانة 8 // سيدي بورويس 56 // مكثر المدينة 17 // الروحية 15 // كسرى 15 // قعفور 32 // برقو 9 // سليانة 8.سد الهوارب 30 // بوحجلة 18 // سيدي سعد 20 // نصر الله 20 // عين جلولة 20 // العلم 25 // الشبيكة 46 // حفوز 15 // العلا 32 // القيروان 17 // منزل المهيري 24 // الوسلاتية 14 // السبيخة 23 // الحاجب 24.محطة وادي الزرقاء 8 // سد سيدي سالم 8 // تستور 15 // تبرسق 40 // قبلاط 13 // تيبار 11 // مجاز الباب 10.شط مريم 9 // القلعة الكبرى 8 // كندار 16 // مساكن 5.العيون 23 // فوسانة 5 // فريانة 5 // تالة 18 // سبيطلة 7 // حيدرة 17 // سبيبة 39 // القصرين 8.قربة 5 // الحمامات 17 // نابل 16.الطويرف 5 // 13K 24 // محطة الكاف 54 // تاجروين 21 // قلعة سنان 16 // الجريصة 7 // وادي ملاق 16 // السرس 7 // الدهماني 8 // القلعة الخصباء 12 // ساقية سيدي يوسف 5 // نبر 15 // الكاف 38 // القصور 11.بنبلة 10 // قصيبة المديوني 8 // بني حسان 11 // طبلبة 14 // معتمر 7 // المكنين 16 // جمال 13 // زرمدين 14 // صيادة لمطة بوحجر 12 // المنستير 8 // البقالطة 11 // سيدي بنور 9.سد بوهرتمة 1 // سد بربرة 1 // وادي مبيز 5 // بني مطير 9 // جندوبة 9.ساقية الداير 5 // بئر علي 6.الفحص 24 // مقرن 34.سيدي بوزيد 9 // جلمة 8 // أولاد حفوز 9.الشرقية 4 // تونس المنوبية 5 // سيدي بوسعيد 2.حزوة 2.بومهل 8 // الخليدية 8 // حمام الأنف 5 // أوزرة 8 // بن عروس 4 // بئر الباي 4 // المروج 4.دوز 2.برج العامري 6 // منوبة 5.تميزت الـ24 ساعة الماضية أيضا بـبكل منومنطقةكما تم تسجيلبلغت سرعتها القصوى، و، و، و، و، و، و