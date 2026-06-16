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تسجيل 94 مليمترا من الأمطار بالكريب من ولاية سليانة خلال الـ24 ساعة الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/meteo2020x2.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 10:36 قراءة: 2 د, 27 ث
      
شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية تهاطل كميات هامة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد، بلغت أقصاها 94 مليمترا بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرته الأخيرة.

وفي ما يلي أبرز كميات الأمطار المسجلة، بحساب المليمتر، من يوم الاثنين 15 جوان 2026 على الساعة السابعة صباحا إلى يوم الثلاثاء 16 جوان على الساعة السابعة صباحا:


ولاية سليانة

الكريب 94 // العروسة 52 // بوعرادة 56 // عين بوسعدية 19 // محطة سليانة 8 // سيدي بورويس 56 // مكثر المدينة 17 // الروحية 15 // كسرى 15 // قعفور 32 // برقو 9 // سليانة 8.


ولاية القيروان

سد الهوارب 30 // بوحجلة 18 // سيدي سعد 20 // نصر الله 20 // عين جلولة 20 // العلم 25 // الشبيكة 46 // حفوز 15 // العلا 32 // القيروان 17 // منزل المهيري 24 // الوسلاتية 14 // السبيخة 23 // الحاجب 24.

ولاية باجة

محطة وادي الزرقاء 8 // سد سيدي سالم 8 // تستور 15 // تبرسق 40 // قبلاط 13 // تيبار 11 // مجاز الباب 10.

ولاية سوسة

شط مريم 9 // القلعة الكبرى 8 // كندار 16 // مساكن 5.

ولاية القصرين

العيون 23 // فوسانة 5 // فريانة 5 // تالة 18 // سبيطلة 7 // حيدرة 17 // سبيبة 39 // القصرين 8.

ولاية نابل

قربة 5 // الحمامات 17 // نابل 16.

ولاية الكاف

الطويرف 5 // 13K 24 // محطة الكاف 54 // تاجروين 21 // قلعة سنان 16 // الجريصة 7 // وادي ملاق 16 // السرس 7 // الدهماني 8 // القلعة الخصباء 12 // ساقية سيدي يوسف 5 // نبر 15 // الكاف 38 // القصور 11.

ولاية المنستير

بنبلة 10 // قصيبة المديوني 8 // بني حسان 11 // طبلبة 14 // معتمر 7 // المكنين 16 // جمال 13 // زرمدين 14 // صيادة لمطة بوحجر 12 // المنستير 8 // البقالطة 11 // سيدي بنور 9.

ولاية جندوبة

سد بوهرتمة 1 // سد بربرة 1 // وادي مبيز 5 // بني مطير 9 // جندوبة 9.

ولاية صفاقس

ساقية الداير 5 // بئر علي 6.

ولاية زغوان

الفحص 24 // مقرن 34.

ولاية سيدي بوزيد

سيدي بوزيد 9 // جلمة 8 // أولاد حفوز 9.

ولاية تونس

الشرقية 4 // تونس المنوبية 5 // سيدي بوسعيد 2.

ولاية توزر

حزوة 2.

ولاية بن عروس

بومهل 8 // الخليدية 8 // حمام الأنف 5 // أوزرة 8 // بن عروس 4 // بئر الباي 4 // المروج 4.

ولاية قبلي

دوز 2.

ولاية منوبة

برج العامري 6 // منوبة 5.

تساقط البرد ورياح قوية

تميزت الـ24 ساعة الماضية أيضا بـتساقط البرد بكل من مدينة الكاف ومنطقة بوليفة.

كما تم تسجيل رياح قوية بلغت سرعتها القصوى 102 كلم/ساعة بتوزر، و87 كلم/ساعة بزغوان، و85 كلم/ساعة بالمهدية، و81 كلم/ساعة بقبلي، و70 كلم/ساعة بالكاف، و63 كلم/ساعة بكل من قابس وجندوبة، و61 كلم/ساعة بكل من باجة وتالة.
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