تأجيل محاكمة غازي القروي وإطار سابق بوزارة التربية في قضية فساد مالي

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد غازي القروي واطار سابق بوزارة التربية الى جلسة يوم 6 جويلية القادم.وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف قررت احالة كل من غازي القروي شقيق نبيل القروي، ومدير عام سابق بوزارة التربية، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد وذلك لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي مكلف بحفظ مكاسب الادارة، لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة.