ترامب يمتدح القيادة الإيرانية

وكالات -

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة الإيرانية الحالية بأنها تتسم بالعقلانية، مؤكدا أن التعامل مع ممثليها يبعث على الارتياح.جاء ذلك خلال لقائه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث نقل الموقع الرسمي للبيت الأبيض مقتطفات من حديثهما مع الصحافة.وقال ترامب في معرض تعليقه على هذا الملف: "إننا نتعامل حاليا مع أشخاص أعتبرهم في غاية العقلانية، ومن دواعي السرور التعامل معهم، فهم أشخاص أقوياء وأذكياء".وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن المسؤولين الحاليين في طهران أقل تشددا مقارنة بمن سبقهم، لافتا إلى أنهم يسعون بجدية لمصلحة بلادهم ومساعدتها على تجاوز تحدياتها.وتشهد العاصمة باريس اليوم انعقاد قمة مجموعة السبع الكبار، حيث سيركز الدول الأعضاء والمشاركون على مخرجات الاتفاق الإيراني الأمريكي والأزمة الأوكرانية.