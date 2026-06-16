اللجنة الأولمبية التونسية: جلسة عامة تقييمية يوم 21 جويلية وتوجه لتأمين رحلة جوية خاصة إلى ألعاب تارانتو المتوسطية

أعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية اليوم الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية أن هيئتها التنفيذية قررت خلال اجتماعها الدوري تحديد يوم 21 جويلية المقبل موعدا لعقد الجلسة العامة التقييمية السنوية.وتولت اللجنة بالمناسبة استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بالمشاركة التونسية في دورتي الألعاب المتوسطية بمدينة تارانتو الايطالية والألعاب الأولمبية للشباب بالعاصمة السنيغالية داكار المقررتين خلال السنة الجارية وذلك في علاقة بمختلف الجوانب الفنية والتنظيمية واللوجستية.وتقرر في هذا السياق بحث إمكانية تنظيم رحلة جوية خاصة لتأمين أفضل ظروف التنقل للبعثة الرياضية التونسية المشاركة في الالعاب المتوسطية "تارانتو 2026" التي يُنتظر أن تضم حوالي 200 رياضي إلى جانب الإطارين الفني والإداري والجهاز الطبي.كما تم التاكيد على ضرورة توفير أفضل الظروف الكفيلة بضمان نجاح الرياضيين في دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026" التي ستشارك فيها تونس بوفد يضم 38 رياضيا ورياضية.يذكر أن الألعاب المتوسطية ستقام في تارانتو من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026 بينما ستحتضن داكار الألعاب الأولمبية للشباب المبرمجة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026.ومن جهة اخرى، قررت الهيئة التنفيذية وفق البلاغ ذاته التعجيل في صرف المنح للجامعات الرياضية المعنية بالمشاركة في دورتي الألعاب المتوسطية والألعاب الأولمبية للشباب وذلك لمساعدتها على توفير متطلبات الإعداد الإضافية وضمان أفضل ظروف التحضير لهذين الاستحقاقين الهامين على أن تتولى الإدارة التنفيذية للجنة استكمال إجراءات صرف هذه المنح خلال الأسبوع المقبل.وعلى صعيد اخر، اطلعت الهيئة التنفيذية للجنة على برنامج الاحتفال باليوم الأولمبي الذي سينتظم يوم 4 جويلية المقبل بمنطقة حي هلال بالشراكة مع مختلف مكونات المجتمع المدني والهياكل الجهوية والمحلية إلى جانب التعرف على برنامج المهرجان الأولمبي للرياضات الشاطئية الذي ستحتضنه مدينة قليبية بداية من 8 جويلية القادم.