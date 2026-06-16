بن عروس: جلسة عمل ببلدية رادس للنظر في وضعية مسالك السكة الحديدية ومرافقها

تناولت جلسة العمل التي التامت امس الاثنين بمقر بلدية رادس، وضعية ممرات السكة بالجهة والمرافق المرتبطة بها، وذلك في اطار سعي السلطة المحلية لفض الإشكاليات المرتبطة بنظافة مسالك السكة الحديدية بجهة رادس وتنظيف حوزتها.وحضر الجلسة عن السلطة المحلية كل من معتمد رادس والمكلف بتسيير بلدية رادس و رئيس واعضاء المجلس المحلي برادس إضافة إلى رئيس و إطارات اقليم الشمال الشرقي للشركة الوطنية للسكك الحديدية.وتم التطرق خلال الجلسة، وفق ما اعلنت عنه بلدية رادس الى عدة نقاط تعلقت بتنظيف حوزة السكة الحديدية بالمدينة (خط الاحواز والخط الرابط بميناء رادس) وازالة الاعشاب والشوائب الى جانب تعهّد المحطات بالطلاء، وفي هذا الخصوص افاد ممثلو الشركة الوطنية للسكك الحديدية أنه تم القيام بالاستشارات المستوجبة ومن المنتظر أن تنطلق الاشغال خلال شهر جويلية القادم.كما تم التداول خلال الجلسة بخصوص تدعيم وسائل الانذار والوقاية بمسار السكة وفي نقاط تقاطعها مع طرقات المدينة، والعمل على ايجاد الحلول الفنية التي تحول دون ركود مياه الامطارو تصريفها، وتم في هذا السياق اقتراح تسييج الملك العمومي للسكك الحديدية وذلك في المسار الرابط بين الميناء ومدخل حي الامل.كما دعت الجلسة الى اتخاذ التدابير الوقائية والفنية اللازمة لأشغال صيانة الممرين الخاصين بالمترجلين وبالعربات بمحطة الارتال برادس المدينة، وذلك في اجل اقصاه منتصف شهر اوت المقبل.ولضمان وظيفية هذه المرافق، تم التأكيد على ضرورة تجديد كاشفات الاضواء وتعهد واصلاح مضخات الضخ واتخاذ الحلول الفنية الكفيلة بمنع التسرب المباشر لمياه الامطار بالممر التحتي.