تأجيل قضية "تهريب المرجان الكبرى" إلى 2 جويلية القادم للترافع النهائي

أكثر من 40 متهما بين تونس وإيطاليا



شبكة دولية لنهب المرجان



محجوزات وتعويضات بملايين الدنانير



نظرت، أمس، في واحدة من أبرز قضايا التهريب والفساد المالي التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، والمعروفة إعلاميا بقضيةوقررت المحكمة، على أن تكون جلسة نهائية مخصصة للمرافعات قبل حجز القضية للتصريح بالحكم.وشملت الأبحاث والتحقيقات في هذا الملف أكثر من، من بينهم، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بـ، و، إضافة إلىوتعود أطوار القضية إلى سنة، عندما تمكنت الوحدات الأمنية والديوانية، إثر عمليات متابعة وتحريات مكثفة، من تفكيك شبكة دولية منظمة تنشط في استخراج وتهريب المرجان التونسي نحو الأسواق الأوروبية عبر مسالك غير قانونية.وكشفت الأبحاث آنذاك عن نشاط شبكة عابرة للحدود يشتبه في تورطها في استغلال الثروات البحرية الوطنية وتهريبها خارج البلاد بطرق غير مشروعة، في واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بالجرائم الاقتصادية والبيئية.وبحسب المعطيات الواردة في الملف، فقد قُدّرت القيمة المالية للمحجوزات والتعويضات المطلوبة بأكثر من، ما يعكس حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالثروات البحرية التونسية جراء عمليات التهريب المنسوبة إلى المتهمين.