مؤشرات استثمارية واعدة بالمنطقة السياحية طبرقة - عين دراهم وعودة الرحلات التشيكية والبولونية الى المنطقة

افاد المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي، بان حجم نوايا الاستثمار بالمنطقة السياحية طبرقة - عين دراهم، ناهز 500 مليون دينار.وبين الحلوي في تصريحه لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، تزامنا مع وصول اول رحلة سياحية غير منتظمة الى مطار طبرقة عين دراهم الدولي قادمة من مطار براغ وعلى متنها 146 سائحا تشيكيا، انّ تجسيم المشاريع المبرمجة او التي هي في طور الإنجاز، يتطلب التسريع في الإجراءات وضمان الأرضية المناسبة لشدّ المستثمرين.واعتبر ان المصادقة على مثال التهيئة العمرانية يمثل أحد اهمّ الرّهانات التي ينتظرها المقبلون على بعث مجمّعات سياحية كبرى بالجهة، بما من شانه ان يعزز الحركية السياحية ويدعم التفاعل مع عدة قطاعات أخرى كالرياضة والثقافة والبيئة، وهي قطاعات يمثل فيها مطار طبرقة محرّكا أساسيّا واحدى ركاز البحث عن أسواق سياحية جديدة بعد السوق البولونية والسوق التشيكية وهي الأسواق التي تفضل طبرقة كوجهة لسواحها.ومن جهته اكد سفير التشيك بتونس ريتشارد كادلشاك، في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، بذات المناسبة، ان تونس تمتلك مقومات سياحية متنوعة تتجاوز السياحة الشاطئية التقليدية لما ما تزخر به من مواقع اثرية وتاريخية ومناظر طبيعية وصحارى وكهوف تجعل منها وجهة ثرية ومثيرة للاهتمام بالنسبة للسائح التشيكي، وتعد طبرقة احدى هذه الإمكان التي من خلالها تفتح التشيك بوابة للوفود السياحية لما توفره من منتجات سياحية متنوعة وضمانات لتحقيق تجربة سياحية متكاملة وفريدة.وبين ان تونس عموما تمثل وجهة سياحية هامة وواعدة، وستصبح بفضل الرحلات المتكررة وجهة معتادة للسياح التشيكيين، واضاف ان التشيك تعمل على التعريف بخصوصية طبرقة كوجهة مفضلة وذلك لما تمتلكه من مقومات جاذبة ومتنوّعة.واشار الى ان علاقة تونس والتشيك الاقتصادية واسعة وشاملة لعديد المجالات، مشيرا الى انه تم في السنة المنقضية تنظيم منتدى للأعمال، مضيفا ان طبرقة تعد من الأماكن التي يمكن ان تكون فيها الاستثمارات مفيدة جدا وذلك لما تتمتع به من إمكانات كبيرة قادرة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.يذكر ان مطار طبرقة عين دراهم الدولي، استقبل ايضا، صباح يوم أمس الاثنين، ثاني رحلة قادمة من بولونيا، وهو ما يعتبر من المؤشرات الإيجابية لعودة الوجهة السياحية طبرقة-عين دراهم الى خارطة الأسواق الأوروبية، بما يعزز افق التنمية والاستثمار فيها .