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خزندار: حملة أمنية موسعة تطيح بشبكات تهريب وتغلق محلات ومقاهي مخالفة

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Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 13:49 قراءة: 1 د, 2 ث
      
في إطار تشديد الخناق على مسالك التهريب وفرض سيادة القانون، نفذت أعوان مركز الأمن الوطني بخزندار، حملة ترتيبية موسعة شملت عدداً من المحلات التجارية والمقاهي بالجهة.
وأسفرت هذه التحركات الميدانية عن تحقيق نجاحات أمنية واقتصادية بارزة، وتوجيه ضربة موجعة للمتاجرين بالسلع المهربة.


مداهمات نوعية وحجوزات ضخمة

وجاءت هذه الحملة بناءً على عمليات تقصٍ ومتابعة دقيقة قادها رئيس مركز الأمن الوطني بخزندار رفقة أعوانه. حيث داهمت الوحدات الأمنية عدداً من محلات بيع الفواكه الجافة بالجهة، مما أسفر عن ضبط وحجز كميات ضخمة من السجائر المهربة.



وكانت هذه الشحنات المحجوزة كانت معدة للترويج خارج المسالك القانونية، مما يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني وضررًا فادحاً بصحة المستهلك.

ضربة موجعة للمقاهي والمحلات المخالفة

وفي سياق متصل بفرض الترتيب العام، لم تستثنِ الحملة المقاهي والمحلات التي تعمدت خرق القوانين الجاري بها العمل؛ حيث رصدت الوحدات الأمنية تجاوزات خطيرة ومخالفات صريحة في شروط استغلال المحلات التجارية، وتم على إثرها تحرير محاضر التزام صارمة ضد عدد من أصحاب المقاهي المخالفة ورفع مقترحات فورية لقرارات غلق وجهت إلى الجهات الإدارية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الردعية.

وتأتي هذه الحملة امتداداً لجهود أمنية متواصلة بمرجع النظر؛ حيث نجح أعوان الأمن بخزندار مؤخراً في الكشف عن محل عشوائي كان مُعدّاً لتخزين السلع المهربة وإغلاقه نهائياً، بالتوازي مع تحرير جملة من المخالفات الترتيبية الأخرى لإعادة الانضباط للمنطقة.
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