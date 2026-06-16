لجنة التشريع العام بالبرلمان تستأنف الخميس 18 جوان 2026 النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي

تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، يوم الخميس 18 جوان 2026، اجتماعاً لمواصلة دراسة ومناقشة أحد المشاريع التشريعية الهامة المدرجة على جدول أعمالها.وأفاد بلاغ صادر عن البرلمان أن اللجنة ستجتمع بمقر المجلس، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حيث سيتركز جدول الأعمال على مواصلة النظر والتباحث في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي (تحت عدد 013/2023).ويكتسي مقترح هذا القانون أهمية بالغة لدى الأوساط المهنية والمالية، حيث يهدف إلى تنظيم قطاع الاستشارات الجبائية وضبط الأطر القانونية والمهنية المتعلقة بالمتدخلين فيه، بما يتماشى مع التحديثات الاقتصادية والتشريعية في البلاد، وضمان نجاعة المنظومة الجبائية وحقوق المطالبين بالأداء.وينتظر أن تشهد الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول فصول المقترح وتعديلاته قبل صياغته النهائية بهدف رفعه لاحقاً إلى الجلسة العامة للمجلس للمصادقة عليه.