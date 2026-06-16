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انطلاق مشروع لتثمين صيد السلطعون كرافعة للاقتصاد الأزرق والاندماج الاجتماعي

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Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 11:24 قراءة: 1 د, 10 ث
      
انطلق في تونس تنفيذ مشروع جديد يحمل اسم توسيع الحماية الاجتماعية وملاءمتها في قطاع الصيد البحري "بلو ستيب" (BLUE STEP)، بهدف تعزيز التغطية والحماية الاجتماعية للعاملين في صيد السلطعون الأزرق إحدى أكثر القطاعات البحرية نموا خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة مكتب تونس سيتم إطلاق المشروع من خلال تنظيم منتدى "بلو كوب" (BLUECOOP) الذي سيجمع مختلف المتدخلين في سلسلة قيمة صيد السلطعون الأزرق من صيادين ووحدات تحويل وتثمين ومهنيين وممثلين عن الهياكل المعنية للنظر في التحديات والفرص المرتبطة بتطوير هذه الشعبة على أسس مستدامة وشاملة.


ويأتي المشروع استجابة لما يواجهه عدد من العاملين في القطاع من هشاشة اجتماعية وصعوبات في النفاذ إلى منظومات الحماية الاجتماعية رغم الأهمية الاقتصادية المتزايدة لشعبة السلطعون الأزرق ودورها في توفير مواطن رزق لفئات واسعة من العاملين في الصيد والتحويل والتسويق.


كما يولي المشروع اهتماما خاصا بالنساء الناشطات في مختلف حلقات سلسلة القيمة وخاصة في صناعة المصائد وتحويل السلطعون الأزرق وتثمينه من خلال دعم الاعتراف بدورهن الاقتصادي وتعزيز استفادتهن من آليات الحماية الاجتماعية الملائمة.

وينتظر أن يشكل منتدى "بلو كوب" محطة أساسية لتبادل الرؤى بين مختلف الأطراف المتدخلة حول سبل إرساء شعبة أكثر قدرة على الصمود وأكثر إدماجا للفئات العاملة بها مع جعل الحماية الاجتماعية والعمل اللائق من الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد الأزرق في تونس.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى الربط بين تنمية الأنشطة البحرية المستدامة وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعاملين في قطاع الصيد البحري بما يعزز مساهمة الاقتصاد الأزرق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

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