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سفارة تونس بالقاهرة تحدّد 30 جوان 2026 كآخر أجل للرّاغبين في تسجيل أبنائهم بالمخيّم الصّيفي لديوان التّونسيين بالخارج

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Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 13:15 قراءة: 0 د, 39 ث
      
حدّدت سفارة الجمهورية التّونسية بالقاهرة، مصر، يوم 30 جوان 2026، كآخر أجل للراغبين من الجالية التونسية في تسجيل أبنائهم بالمصيف الصيفي الذي سينظمه ديوان التونسيين بالخارج من 25 جويلية إلى 03 أوت 2026 بالمنستير لفائدة الأطفال بين 09 و14 سنة والشباب بين 15 و17 سنة.

وافادت سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على "فايسبوك" يُمكن للراغبين في تسجيل أبنائهم، المبادرة بتعمير الاستمارة الالكترونية المصاحبة


https://forms.gle/k2zSiEjtcNebUpGA6


واضاف المصدر ذاته انه يمكنهم، ايضا، الاتصال بمكتب الملحقية الاجتماعية بمقر السفارة.

وقد تمّ فتح باب التّسجيل في المخيّم الصّيفي الموجه للأبناء بهدف التّرفيه والسياحة والتعرّف عن كثب على ما تزخر به تونس من مخزون حضاري وتراث تاريخي من خلال متابعة دروس تعليم اللغة العربية بالمخيم وتأمين زيارات مجانية إلى أهم المتاحف والمواقع الأثرية.
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