الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجانت الغذائية نتنظم يوم 18 جوان ملتقى وطنيا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الثامن لسلامة الاغذية

تنظم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ملتقى وطنيا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الثامن لسلامة الأغذيةوسينعقد هذا الملتقى، يوم الخميس 18 جوان الجاري، بمدينة العلوم بتونس العاصمة تحت شعار "من تقدير العبء إلى وضع الحلول..نحو غذاء آمن في كل مكان"ويهدف هذا الحدث الوطني الذي يجمع ثلة من الخبراء والمسؤولين في قطاع الصحة والغذاء إلى تسليط الضوء على تقييم المخاطر الغذائية والتباحث في الحلول والآليات الكفيلة بضمان سلامة الأغذيةللمستهلكين وحماية الصحة العامةيشار، الى أن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هي مؤسسة عمومية تونسية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الصحةوقد تم احداثها بموجب القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 والمتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات بهدف توحيد هياكل الرقابة وضمان منظومة رقابية متكاملةمن "الحقل إلى الصحن".وتشمل مهام الهيئة السهر على ضمان السلامة الصحية لجميع المنتجات الغذائية (المحلية والمستوردة والمصدرة) وأغذية الحيوانات في كافة مراحل السلسلة الغذائيةكما تقوم بانجاز الدراسات والبحوث العلمية لتقييم المخاطر المرتبطة بالأغذية وتقديم التوصيات والحلول للجهات المعنية كالشعار المطروح في الملتقى "من تقدير العبء إلى وضع الحلول")ومن أبرز أدوارها نشر الوعي والثقافة الصحية لدى المستهلكين والمتدخلين الاقتصاديين في القطاع الغذائي حول الممارسات السليمة لتداول الأغذية إلى جانب إسناد المصادقات والاعتمادات الصحية للمؤسسات والمنشآت الناشطة في القطاع الغذائي بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية