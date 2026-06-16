JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:30 Tunis

الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجانت الغذائية نتنظم يوم 18 جوان ملتقى وطنيا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الثامن لسلامة الاغذية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63108da2543672.41158537_oglinqjefphkm.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 13:39 قراءة: 1 د, 4 ث
      
تنظم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ملتقى وطنيا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الثامن لسلامة الأغذية

وسينعقد هذا الملتقى، يوم الخميس 18 جوان الجاري، بمدينة العلوم بتونس العاصمة تحت شعار "من تقدير العبء إلى وضع الحلول..نحو غذاء آمن في كل مكان"


ويهدف هذا الحدث الوطني الذي يجمع ثلة من الخبراء والمسؤولين في قطاع الصحة والغذاء إلى تسليط الضوء على تقييم المخاطر الغذائية والتباحث في الحلول والآليات الكفيلة بضمان سلامة الأغذية
للمستهلكين وحماية الصحة العامة


يشار، الى أن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هي مؤسسة عمومية تونسية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الصحة

وقد تم احداثها بموجب القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 والمتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات بهدف توحيد هياكل الرقابة وضمان منظومة رقابية متكاملة
من "الحقل إلى الصحن".

وتشمل مهام الهيئة السهر على ضمان السلامة الصحية لجميع المنتجات الغذائية (المحلية والمستوردة والمصدرة) وأغذية الحيوانات في كافة مراحل السلسلة الغذائية

كما تقوم بانجاز الدراسات والبحوث العلمية لتقييم المخاطر المرتبطة بالأغذية وتقديم التوصيات والحلول للجهات المعنية كالشعار المطروح في الملتقى "من تقدير العبء إلى وضع الحلول")

ومن أبرز أدوارها نشر الوعي والثقافة الصحية لدى المستهلكين والمتدخلين الاقتصاديين في القطاع الغذائي حول الممارسات السليمة لتداول الأغذية إلى جانب إسناد المصادقات والاعتمادات الصحية للمؤسسات والمنشآت الناشطة في القطاع الغذائي بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331244

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Fra - Sen | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Irq - Nor | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Arg - Alg | beIN Sports
 WC 2026  05:00 Aus - Jor | beIN Sports

كل الأخبار...

14:30 - لجنة التشريع العام بالبرلمان تستأنف الخميس 18 جوان 2026 النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي
14:09 - بن عروس: جلسة عمل ببلدية رادس للنظر في وضعية مسالك السكة الحديدية ومرافقها
13:49 - خزندار: حملة أمنية موسعة تطيح بشبكات تهريب وتغلق محلات ومقاهي مخالفة
13:41 - اللجنة الأولمبية التونسية: جلسة عامة تقييمية يوم 21 جويلية وتوجه لتأمين رحلة جوية خاصة إلى ألعاب تارانتو المتوسطية
13:39 - الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجانت الغذائية نتنظم يوم 18 جوان ملتقى وطنيا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الثامن لسلامة الاغذية
13:15 - سفارة تونس بالقاهرة تحدّد 30 جوان 2026 كآخر أجل للرّاغبين في تسجيل أبنائهم بالمخيّم الصّيفي لديوان التّونسيين بالخارج
12:47 - مؤشرات استثمارية واعدة بالمنطقة السياحية طبرقة - عين دراهم وعودة الرحلات التشيكية والبولونية الى المنطقة
12:40 - ترامب يمتدح القيادة الإيرانية
11:33 - تأجيل قضية "تهريب المرجان الكبرى" إلى 2 جويلية القادم للترافع النهائي
11:24 - انطلاق مشروع لتثمين صيد السلطعون كرافعة للاقتصاد الأزرق والاندماج الاجتماعي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 جوان 2026 | 1 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:42
16:12
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 38
Babnet
Babnet31°
31° Babnet
الــرياح:
4.93 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
32°-23
32°-23
37°-24
38°-25
  • Avoirs en devises 24857,8
  • (15/06)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39505 DT
  • (15/06)
  • 1 $ = 2,93492 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/06)     1628,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/06)   29105 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

1