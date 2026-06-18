الجامعة التونسية تكشف تركيبة الإطار الفني الجديد للمنتخب بقيادة هيرفي رونار
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن التركيبة الرسمية للإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني، وذلك عقب التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار للإشراف على "نسور قرطاج" خلال بقية مشوارهم في نهائيات كأس العالم 2026 المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويأتي الكشف عن الإطار الفني الجديد بعد أيام من القرار الذي اتخذته الجامعة فجر الثلاثاء والقاضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الناخب الوطني صبري اللموشي، إثر الهزيمة الثقيلة أمام المنتخب السويدي بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى من منافسات المونديال.
كما شمل القرار إنهاء مهام كامل الجهاز الفني الذي رافق اللموشي، بما في ذلك المدرب المساعد ومدرب حراس المرمى والمعد البدني ومحلل الأداء، مع الإبقاء على الدولي السابق وهبي الخزري ضمن الطاقم الفني الجديد.
تركيبة الإطار الفنيوضمت التركيبة الجديدة للمنتخب الوطني الأسماء التالية:
الناخب الوطني
* هيرفي رونار (Hervé Renard)
المدرب المساعد
* فريديريك بيانكالاني (Frédéric Biancalani)
مدرب حراس المرمى
* جيل فواش (Gilles Fouache)
الإعداد البدني
* دافيد بارياك (David Barriac) – معد بدني
* أنس كازوز – مساعد معد بدني
قسم التحليل الفني والأداء
* وهبي الخزري
* ألكسندر كيرفايان (Alexandre Kerveillant)
* حلمي كشو
* أنيس بن مليك
مهمة عاجلة لإنقاذ حظوظ المنتخبوكانت الجامعة التونسية قد أوضحت أن رونار باشر مهامه رسميا منذ يوم الثلاثاء، حيث أشرف على أولى الحصص التدريبية للمنتخب بمدينة مونتيري المكسيكية، في محاولة لإعادة الثقة إلى اللاعبين وتحضيرهم للمواجهة الحاسمة أمام المنتخب الياباني.
وسيكون الإطار الفني الجديد أمام تحد كبير يتمثل في إنقاذ آمال المنتخب التونسي في التأهل إلى الدور الثاني، حيث يواجه "نسور قرطاج" منتخب اليابان يوم 21 جوان بداية من الساعة الخامسة صباحا بتوقيت تونس، قبل خوض المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب هولندا يوم 26 جوان عند منتصف الليل.
رونار.. خبرة دولية كبيرةويعد هيرفي رونار من أبرز المدربين على الساحة الإفريقية والدولية، إذ سبق له قيادة منتخبي زامبيا وكوت ديفوار إلى التتويج بكأس أمم إفريقيا سنتي 2012 و2015 على التوالي.
كما أشرف على تدريب منتخبي المغرب والسعودية، قبل أن يخوض تجربة مع المنتخب الفرنسي للسيدات الذي قاده إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024.
وعلى مستوى الأندية، درب رونار عدة فرق من بينها ليل وسوشو في فرنسا، إضافة إلى اتحاد العاصمة الجزائري.
وتأمل الجماهير التونسية أن ينجح الإطار الفني الجديد في إعادة التوازن إلى المنتخب الوطني وتجاوز آثار البداية الصعبة في المونديال، من أجل المحافظة على حظوظ التأهل ومصالحة الأنصار في المباراتين المتبقيتين من دور المجموعات.
ويأتي الكشف عن الإطار الفني الجديد بعد أيام من القرار الذي اتخذته الجامعة فجر الثلاثاء والقاضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الناخب الوطني صبري اللموشي، إثر الهزيمة الثقيلة أمام المنتخب السويدي بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى من منافسات المونديال.
كما شمل القرار إنهاء مهام كامل الجهاز الفني الذي رافق اللموشي، بما في ذلك المدرب المساعد ومدرب حراس المرمى والمعد البدني ومحلل الأداء، مع الإبقاء على الدولي السابق وهبي الخزري ضمن الطاقم الفني الجديد.
تركيبة الإطار الفنيوضمت التركيبة الجديدة للمنتخب الوطني الأسماء التالية:
الناخب الوطني
* هيرفي رونار (Hervé Renard)
المدرب المساعد
* فريديريك بيانكالاني (Frédéric Biancalani)
مدرب حراس المرمى
* جيل فواش (Gilles Fouache)
الإعداد البدني
* دافيد بارياك (David Barriac) – معد بدني
* أنس كازوز – مساعد معد بدني
قسم التحليل الفني والأداء
* وهبي الخزري
* ألكسندر كيرفايان (Alexandre Kerveillant)
* حلمي كشو
* أنيس بن مليك
مهمة عاجلة لإنقاذ حظوظ المنتخبوكانت الجامعة التونسية قد أوضحت أن رونار باشر مهامه رسميا منذ يوم الثلاثاء، حيث أشرف على أولى الحصص التدريبية للمنتخب بمدينة مونتيري المكسيكية، في محاولة لإعادة الثقة إلى اللاعبين وتحضيرهم للمواجهة الحاسمة أمام المنتخب الياباني.
وسيكون الإطار الفني الجديد أمام تحد كبير يتمثل في إنقاذ آمال المنتخب التونسي في التأهل إلى الدور الثاني، حيث يواجه "نسور قرطاج" منتخب اليابان يوم 21 جوان بداية من الساعة الخامسة صباحا بتوقيت تونس، قبل خوض المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب هولندا يوم 26 جوان عند منتصف الليل.
رونار.. خبرة دولية كبيرةويعد هيرفي رونار من أبرز المدربين على الساحة الإفريقية والدولية، إذ سبق له قيادة منتخبي زامبيا وكوت ديفوار إلى التتويج بكأس أمم إفريقيا سنتي 2012 و2015 على التوالي.
كما أشرف على تدريب منتخبي المغرب والسعودية، قبل أن يخوض تجربة مع المنتخب الفرنسي للسيدات الذي قاده إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024.
وعلى مستوى الأندية، درب رونار عدة فرق من بينها ليل وسوشو في فرنسا، إضافة إلى اتحاد العاصمة الجزائري.
وتأمل الجماهير التونسية أن ينجح الإطار الفني الجديد في إعادة التوازن إلى المنتخب الوطني وتجاوز آثار البداية الصعبة في المونديال، من أجل المحافظة على حظوظ التأهل ومصالحة الأنصار في المباراتين المتبقيتين من دور المجموعات.
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