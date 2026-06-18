الجامعة التونسية تكشف تركيبة الإطار الفني الجديد للمنتخب بقيادة هيرفي رونار

تركيبة الإطار الفني



مهمة عاجلة لإنقاذ حظوظ المنتخب



رونار.. خبرة دولية كبيرة



أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن التركيبة الرسمية للإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني، وذلك عقب التعاقد مع المدرب الفرنسيللإشراف على "نسور قرطاج" خلال بقية مشوارهم في نهائياتالمقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.ويأتي الكشف عن الإطار الفني الجديد بعد أيام من القرار الذي اتخذته الجامعة فجر الثلاثاء والقاضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الناخب الوطني، إثر الهزيمة الثقيلة أمام المنتخب السويدي بنتيجةفي الجولة الأولى من منافسات المونديال.كما شمل القرار إنهاء مهام كامل الجهاز الفني الذي رافق اللموشي، بما في ذلك المدرب المساعد ومدرب حراس المرمى والمعد البدني ومحلل الأداء، مع الإبقاء على الدولي السابقضمن الطاقم الفني الجديد.وضمت التركيبة الجديدة للمنتخب الوطني الأسماء التالية:* هيرفي رونار (Hervé Renard)* فريديريك بيانكالاني (Frédéric Biancalani)* جيل فواش (Gilles Fouache)* دافيد بارياك (David Barriac) – معد بدني* أنس كازوز – مساعد معد بدني* وهبي الخزري* ألكسندر كيرفايان (Alexandre Kerveillant)* حلمي كشو* أنيس بن مليكوكانت الجامعة التونسية قد أوضحت أن رونار باشر مهامه رسميا منذ يوم الثلاثاء، حيث أشرف على أولى الحصص التدريبية للمنتخب بمدينة مونتيري المكسيكية، في محاولة لإعادة الثقة إلى اللاعبين وتحضيرهم للمواجهة الحاسمة أمام المنتخب الياباني.وسيكون الإطار الفني الجديد أمام تحد كبير يتمثل في إنقاذ آمال المنتخب التونسي في التأهل إلى الدور الثاني، حيث يواجه "نسور قرطاج" منتخب اليابان يومبداية من الساعة الخامسة صباحا بتوقيت تونس، قبل خوض المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب هولندا يومعند منتصف الليل.ويعد هيرفي رونار من أبرز المدربين على الساحة الإفريقية والدولية، إذ سبق له قيادة منتخبيإلى التتويج بكأس أمم إفريقيا سنتيعلى التوالي.كما أشرف على تدريب منتخبي، قبل أن يخوض تجربة مع المنتخب الفرنسي للسيدات الذي قاده إلى نهائيوعلى مستوى الأندية، درب رونار عدة فرق من بينهافي فرنسا، إضافة إلىوتأمل الجماهير التونسية أن ينجح الإطار الفني الجديد في إعادة التوازن إلى المنتخب الوطني وتجاوز آثار البداية الصعبة في المونديال، من أجل المحافظة على حظوظ التأهل ومصالحة الأنصار في المباراتين المتبقيتين من دور المجموعات.